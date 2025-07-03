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المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية يدعو لتوظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية

المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية يدعو لتوظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية

2025-07-03 11:18:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 (كونا) -- دعا المشاركون في ختام الدورة الرابعة من المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في تونس اليوم الخميس إلى توظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية واستحداث منصة لارساء ثقافة مالية جامعة للبلدان العربية تجمع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة والجهات الرقابية وخبراء التخطيط المالي.

كما دعا المؤتمر إلى تعزيز الادماج والشمول المالي للأفراد والأسر العربية وإرساء ثقافة مالية ودعم مفهوم الاستثمار لدى المجتمعات العربية كركيزة أساسية للتنمية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الأقتصادي.

واتفق المشاركون من ممثلي البنوك المركزية وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمار من الدول العربية على أن الثقافة المالية أصبحت ضرورة تمليها المتغيرات المجتمعية والاقتصادية وتحولت من مادة نظرية إلى تجربة حياتية يومية تشمل التخطيط والاستثمار لتتحول بذلك إلى لغة من لغات العصر التي وجب اتقانها.

ووفق الخبراء المشاركين فإنه على ضوء التحول الرقمي الذي يعيشه العالم لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية بل أداة فاعلة لزيادة الشمول المالي من خلال توسيع دائرة المنتفعين به وصياغة برامج خصوصية موجهة للفئات الهشة في الدول العربية لمساعدتها على الوصول إلى المعلومة المالية وتحليلها وصياغة آليات خصوصية انطلاقا مما يوفرة الذكاء الاصطناعي من قدرة على صياغة سريعة لهذة الاليات والبرامج لتحقيق إدماج أو شمول مالي أوسع.

كما تمت الدعوة إلى تبسيط الثقافة المالية في المعيشة اليومية للمواطن العربي وما توفره المنتجات المالية وفي مقدمتها الادخار من مزايا خدماتية واقتصادية‏. (النهاية)


ش ب م / م م ج


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