المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية يدعو لتوظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية

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المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية يدعو لتوظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 (كونا) -- دعا المشاركون في ختام الدورة الرابعة من المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في تونس اليوم الخميس إلى توظيف الذكاء الإصطناعي في نشر الثقافة المالية واستحداث منصة لارساء ثقافة مالية جامعة للبلدان العربية تجمع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة والجهات الرقابية وخبراء التخطيط المالي.
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز الادماج والشمول المالي للأفراد والأسر العربية وإرساء ثقافة مالية ودعم مفهوم الاستثمار لدى المجتمعات العربية كركيزة أساسية للتنمية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الأقتصادي.
واتفق المشاركون من ممثلي البنوك المركزية وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمار من الدول العربية على أن الثقافة المالية أصبحت ضرورة تمليها المتغيرات المجتمعية والاقتصادية وتحولت من مادة نظرية إلى تجربة حياتية يومية تشمل التخطيط والاستثمار لتتحول بذلك إلى لغة من لغات العصر التي وجب اتقانها.
ووفق الخبراء المشاركين فإنه على ضوء التحول الرقمي الذي يعيشه العالم لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية بل أداة فاعلة لزيادة الشمول المالي من خلال توسيع دائرة المنتفعين به وصياغة برامج خصوصية موجهة للفئات الهشة في الدول العربية لمساعدتها على الوصول إلى المعلومة المالية وتحليلها وصياغة آليات خصوصية انطلاقا مما يوفرة الذكاء الاصطناعي من قدرة على صياغة سريعة لهذة الاليات والبرامج لتحقيق إدماج أو شمول مالي أوسع.
كما تمت الدعوة إلى تبسيط الثقافة المالية في المعيشة اليومية للمواطن العربي وما توفره المنتجات المالية وفي مقدمتها الادخار من مزايا خدماتية واقتصادية. (النهاية)
ش ب م / م م ج
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز الادماج والشمول المالي للأفراد والأسر العربية وإرساء ثقافة مالية ودعم مفهوم الاستثمار لدى المجتمعات العربية كركيزة أساسية للتنمية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الأقتصادي.
واتفق المشاركون من ممثلي البنوك المركزية وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمار من الدول العربية على أن الثقافة المالية أصبحت ضرورة تمليها المتغيرات المجتمعية والاقتصادية وتحولت من مادة نظرية إلى تجربة حياتية يومية تشمل التخطيط والاستثمار لتتحول بذلك إلى لغة من لغات العصر التي وجب اتقانها.
ووفق الخبراء المشاركين فإنه على ضوء التحول الرقمي الذي يعيشه العالم لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية بل أداة فاعلة لزيادة الشمول المالي من خلال توسيع دائرة المنتفعين به وصياغة برامج خصوصية موجهة للفئات الهشة في الدول العربية لمساعدتها على الوصول إلى المعلومة المالية وتحليلها وصياغة آليات خصوصية انطلاقا مما يوفرة الذكاء الاصطناعي من قدرة على صياغة سريعة لهذة الاليات والبرامج لتحقيق إدماج أو شمول مالي أوسع.
كما تمت الدعوة إلى تبسيط الثقافة المالية في المعيشة اليومية للمواطن العربي وما توفره المنتجات المالية وفي مقدمتها الادخار من مزايا خدماتية واقتصادية. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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