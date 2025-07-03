استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين دون خسائر

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استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين دون خسائر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 7 (كونا) -– أعلنت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس عن استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين حيث تم اسقاطهما قبل بلوغ هدفهما.
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان في بيان إنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة مساء اليوم بالقرب من مطار (أربيل) الدولي لافتة إلى أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وبالتزامن مع الحادث أضاف البيان أن طائرة مسيرة سقطت كذلك قرب مطار (كركوك) دون تسجيل خسائر.
وفي وقت سابق من اليوم سقطت طائرة مسيرة بمحافظة السليمانية. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان في بيان إنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة مساء اليوم بالقرب من مطار (أربيل) الدولي لافتة إلى أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وبالتزامن مع الحادث أضاف البيان أن طائرة مسيرة سقطت كذلك قرب مطار (كركوك) دون تسجيل خسائر.
وفي وقت سابق من اليوم سقطت طائرة مسيرة بمحافظة السليمانية. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
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