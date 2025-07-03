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استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين دون خسائر

استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين دون خسائر

2025-07-03 11:18:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 7 (كونا) -– أعلنت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس عن استهداف مطاري (اربيل) و(كركوك) بطائرتين مسيرتين حيث تم اسقاطهما قبل بلوغ هدفهما.
وذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان في بيان إنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة مساء اليوم بالقرب من مطار (أربيل) الدولي لافتة إلى أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وبالتزامن مع الحادث أضاف البيان أن طائرة مسيرة سقطت كذلك قرب مطار (كركوك) دون تسجيل خسائر.
وفي وقت سابق من اليوم سقطت طائرة مسيرة بمحافظة السليمانية. (النهاية)

ص ب ر / م م ج


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