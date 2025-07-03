الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة

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الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 3 - 7 (كونا) -- دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات "وزير العدل الإسرائيلي" ياريف ليفين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل. (النهاية)
س خ م / م ع ع
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل. (النهاية)
س خ م / م ع ع
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