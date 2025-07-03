  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة

2025-07-03 11:18:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 3 - 7 (كونا) -- دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات "وزير العدل الإسرائيلي" ياريف ليفين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل. (النهاية)

س خ م / م ع ع


MENAFN03072025000071011013ID1109759263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث