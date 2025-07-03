لبنان ينكبّ لإعداد الرد على الورقة الأمريكية.. وموقف ضبابي لـ "الحزب"

MENAFN - Al-Bayan) يستعد لبنان الرسمي لاستقبال المبعوث الأمريكي، توم باراك، الاثنين المقبل، كموعد مبدئي، فيما البحث قائم في مضامين ورقة المقترحات الأمريكية، من خلال اللجنة الاستشارية الرئاسية التي تواصل اجتماعاتها من أجل بلورة رد موحد، ليكون محل توافق بين الرؤساء الثلاثة، وهو ما زال يحتاج إلى جلسات إضافية.

وفيما يواصل لبنان الرسمي، دراسة خارطة طريق نزع سلاح حزب الله التي قدمتها واشنطن، ويحضر للإجابة عنها عندما يعود باراك إلى بيروت، علمت ((البيان))، أن الخطوط العريضة للورقة اللبنانية أنجزت مبدئياً، لكنها تنتظر موافقة حزب الله على مضامينها..

ذلك أن أفكار الخارطة فندت، والمعلومات المقتضبة جداً تتحدث عن أنها عولجت في اللجنة المكلفة دراستها بشكل بناء ولم يبق منها سوى القليل من النقاط.

وحال سارت الأمور كما يجب ووافق الحزب، فإن لجنة الصياغة ستجتمع لوضع الصيغة النهائية للرد اللبناني. علماً أن اللجنة، ووفق المعلومات، تحاول التوفيق بين المطالب الأمريكية الواضحة وبين تشدد حزب الله حيال ملف تسليم سلاحه في ظل الضمانات التي تبدو معقدة حتى اليوم.

وفي السياق، فإن ثمة معلومات تفيد أن الورقة الأمريكية لم تتطرق إلى مسألة الضمانات المتعلقة بالتزام إسرائيل تنفيذ ما يمكن التوصل إليه، ولا إلى كيفية تصرف الطرف الضامن، حال تنصلت إسرائيل من التزاماتها..

فهل ستتمكن الدولة التي أعلن رئيس حكومتها نواف سلام أنها صاحبة الرد على باراك، من تأمين ضمانات أمريكية محورية تريح ((حزب الله)) وتؤمن تنفيذ خارطة الطريق، أم أن حزب الله سيناور، وقد لا يجيب صراحة على ورقة باراك فيدفع في اتجاه حصول مفاوضات معه، يؤمن من خلالها دوره المستقبلي في لبنان؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، تجدر الإشارة إلى أن السياسة فرملت اندفاعتها نحو الإعلام، وأحيط أبرز عناوينها بالكتمان، فانكفأت اللجنة الرئاسية الثلاثية على اجتماعاتها السرية..

ففيما يتعلق بموضوع السلاح، يقترح الجانب الأمريكي اعتماد مبدأ خطوة مقابل خطوة، أي تسليم الصواريخ الثقيلة مقابل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي تحتلها جنوباً، ثم تسليم المسيرات مقابل تنفيذ جزء آخر من الاتفاق.

وهذا التدرج في الاقتراحات، بحسب تأكيد مصادر متابعة لـ ((البيان))، يؤكد أن لحزب الله الحصة الكبرى في ما تضمنته الورقة، ما يفرض على الدولة التفاهم معه أولاً للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالسلاح.

سقفان

أما المعلومات التي رشحت حتى الآن، تفيد أن ((حزب الله)) قد لا يقدم رده النهائي على الورقة الأمريكية قبيل وصول باراك إلى بيروت، لا سيما أنه وضع خطابه تحت سقفين: رأي متشدد يتقدم به نحو بيئته، وآخر أكثر مرونة بتفويض أمره لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وما بين السقفين، فإن ثمة تشديداً من ثنائي حركة أمل - حزب الله على أن الموقف اللبناني يجب أن يستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تقوم إسرائيل بالخطوات المطلوبة منها، وخصوصاً أن لبنان التزم ونفذ كل المطلوب منه.

وفي محصلة المشهد، لم ينتهِ النقاش بشأن الرد اللبناني على الورقة الأمريكية بعد، إذْ لا اتفاق بعد على أجوبة نهائية، ولا رؤية موحدة حيال الورقة التي تتمحور حول نقاط أساسية ومهمة، أبرزها:

تسليم السلاح، ترسيم الحدود البرية، لا سيما مع سوريا، ملف الإصلاحات، وعليه، تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول الموفد الأمريكي إلى بيروت، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الرد الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأمريكية من معالجة الملف اللبناني، لا سيما منه تسليم السلاح.