العساف: منتخب النشامى خضع لتدريبات على تايكواندو

خبرني - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، تفاصيل تدريبات التايكواندو التي كان يخضع لها لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم المتأهل إلى مونديال 2026.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، استدعى العساف لتنظيم تدريبات معينة للاعبي منتخب النشامى، من أجل تفعيل الشراسة والالتحام في المباريات، حيث سبق وأن أكد سلامي أن لاعبي المنتخب الوطني يفتقدون للشراسة والالتحامات القوية في المباريات، ما دفعه للجوء إلى مدرب التايكواندو لتفعيل هذا الجانب.

وأشار العساف في حديث للغد إلى أبرز لاعبي منتخب الكرة المبدعين في لعبة التايكواندو وأكثرهم شراسة، قبل أن يروي قصة حارس مرمى منتخب النشامى محمد العمواسي الذي كان يتدرب تايكواندو وقام بضرب أحد الأشخاص.

العساف تحدث أيضا عن أهمية التايكواندو في تفعيل بعض الحركات للاعبي كرة القدم، خاصة في ما يتعلق بردود الفعل، معتبرا أن لاعب التايكواندو الأفضل في سرعة ردود الفعل، وهو ما حاول نقله للاعبي منتخب الكرة.

ورد العساف على بعض مدربي الكرة الذين انتقدوا سلامي، بسبب لجوئه إلى مدرب تايكواندو، شارحا الحالة والأهداف التي حضر من أجلها.

وأشار مدرب التايكواندو إلى أن لاعبين عالمين مثل زالاتان إبراهيموفيتش هو لاعب تايكواندو، كما أشار أيضا إلى أن لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم عدي الصيفي لعب تايكواندو، معتبرا أن من يتمتع بميزة وصفات لاعب التايكواندو بإمكانه الإبداع في كرة القدم، في حال امتلك الموهبة الكروية.

فارس العساف تحدث أيضا عن لعبة التايكواندو والمنتخب الوطني الذي يحقق دائما نتائج لافتة في كل مشاركاته، كاشفا النقاب عن تلقيه العديد من عروض الاحتراف الخارجي، بعد تألق المنتخب الوطني، قبل أن يرفض تلك العروض، بسبب عشقه لمنتخب بلاده ورغبته بالاستمرار في المنتخب الوطني، خاصة وأنه يحظى بدعم كبير من اتحاد اللعبة.

