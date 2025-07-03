الوحدات يعزز صفوفه بالحارس ربيع عز الدين

خبرني - عزز فريق الوحدات صفوفه بضم حارس المرمى ربيع عز الدين، قادما من صفوف الأهلي لتمثيل الفريق في الموسم الجديد. ويعد عز الدين أحد أبرز حراس المرمى المحليين في السنوات الماضية، وبرز مع عدة أندية محلية آخرها الأهلي، فيما لعب بأوقات سابقة مع الفيصلي، بلعما، السلط وسحاب.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.