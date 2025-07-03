  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ريال مدريد يتفق على ضم مهاجم مغربي

ريال مدريد يتفق على ضم مهاجم مغربي

2025-07-03 09:06:05

خبرني - اقتربت إدارة نادي ريال مدريد من التعاقد مع مهاجم مغربي، يعزز به صفوف فريقه الرديف "كاستيا" بداية من موسم 2025-2026.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن توصل النادي الملكي لاتفاق بشأن ضم رشاد فيتال، مهاجم ألميريا الإسباني.

وأوضح رومانو، خلال صفحته الرسمية على موقع "إكس" اليوم الخميس، أن اللاعب صاحب الـ20 عاما سينضم إلى صفوف رديف ريال مدريد، وليس الفريق الأول.

ويعد فيتال من مواليد إسبانيا، لكنه مغربي الأصل، ويلعب حاليا لصالح منتخب أسود الأطلس تحت 20 عاما، بعدما كان قد لعب لشباب الماتادور تحت 18 عاما قبل عامين.

MENAFN03072025000151011027ID1109759073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث