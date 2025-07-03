ريال مدريد يتفق على ضم مهاجم مغربي

خبرني - اقتربت إدارة نادي ريال مدريد من التعاقد مع مهاجم مغربي، يعزز به صفوف فريقه الرديف "كاستيا" بداية من موسم 2025-2026.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن توصل النادي الملكي لاتفاق بشأن ضم رشاد فيتال، مهاجم ألميريا الإسباني.

وأوضح رومانو، خلال صفحته الرسمية على موقع "إكس" اليوم الخميس، أن اللاعب صاحب الـ20 عاما سينضم إلى صفوف رديف ريال مدريد، وليس الفريق الأول.

ويعد فيتال من مواليد إسبانيا، لكنه مغربي الأصل، ويلعب حاليا لصالح منتخب أسود الأطلس تحت 20 عاما، بعدما كان قد لعب لشباب الماتادور تحت 18 عاما قبل عامين.