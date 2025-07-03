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رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

2025-07-03 09:04:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسببت راكبة فضولية على متن طائرة أمريكية في تحويل مسار الرحلة بعد أن أبلغت عن تهديد بوجود قنبلة، استنادا لرسالة نصية فُسّرت بشكل خاطئ كانت قد تجسست عليها في هاتف راكب آخر.

واضطرت الرحلة التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" كانت متجهة من سان خوان في بورتو ريكو إلى دالاس، إلى الهبوط في منطقة إيسلا فيردي بعد نحو نصف ساعة فقط من الإقلاع صباح الخميس)، وذلك عندما أبلغت راكبة طاقم الطائرة برسالة وصفتها بأنها مشبوهة، وفق ما أفادت صحيفة "USA Today".
والرسالة التي أثارت الذعر كانت تحتوي ببساطة على عبارة "RIP" (اختصارا لـ "Rest in Peace" أي "ارقد بسلام")، والتي فسّرتها الراكبة على أنها تهديد يستهدف الرحلة بأكملها.
وقد أخبرت الراكبة المضيفة وهذه بدورها أخطرت قمرة القيادة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكولات السلامة الطارئة، بحسب ما أفادت به صحيفة "بريميرا هورا" المحلية نقلا عن السلطات.
وفي وقت لاحق، استجوبت السلطات في بورتو ريكو الراكبة التي تلقت الرسالة النصية، والتي أوضحت أن أحد أقاربها توفي في اليوم السابق، وأنها كانت في طريقها إلى دالاس لحضور مراسم الجنازة.

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