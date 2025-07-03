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روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني

روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني

2025-07-03 08:06:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو تعهد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في البيان أن روبيو ناقش أيضا مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، مثل بشار الأسد ورجاله.

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