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قوات الاحتلال تقتحم مدينتي قلقيلية ونابلس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي قلقيلية ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
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