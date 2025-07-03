(أوبك) تطلق النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية

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(أوبك) تطلق النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 7 (كونا) -- أطلقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية (ASB-2025) وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا جمعت بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية.
وذكرت الدائرة الإعلامية في (أوبك) اليوم الخميس أن الفعالية التي أقيمت أمس الأربعاء تضمنت عرضا لأبرز محتويات الإصدار قدمه الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص تبعته كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور الأستاذ المشارك والمدير في أكاديمية (WU) ياكوب مولنر الجهة الراعية للفعالية.
وقالت إن الفعالية شهدت تنظيم حلقة نقاشية شارك فيها عدد من خبراء البحوث الاقتصادية في أمانة (أوبك) وذلك عقب سلسلة من العروض التقديمية والفيديوهات التي استعرضت أبرز ما ورد في التقرير الجديد.
وتعد النشرة الإحصائية السنوية من أبرز الإصدارات المرجعية التي دأبت (أوبك) على نشرها منذ عام 1965 إذ توفر قاعدة شاملة من البيانات والإحصاءات المتعلقة بصناعة الطاقة العالمية مع تركيز خاص على أسواق النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى مؤشرات اقتصادية أساسية تهم صناع القرار و المحللين والأكاديميين والمهتمين بشؤون الطاقة حول العالم.
ويغطي الإصدار الجديد بيانات حتى نهاية عام 2024 ومن أبرز ما تضمنه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 49ر1 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 5ر1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ متوسطه 84ر103 ملايين برميل يوميا.
وجاء في التقرير السنوي ل(أوبك) أن أعلى معدلات الزيادة تم تسجيلها في دول قارة آسيا غير الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون والصين والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى الدول الأوروبية بمنظمة التنمية والتعاون كما ارتفع الطلب داخل دول (أوبك) بمقدار 120 ألف برميل يوميا بنسبة 3ر1 في المئة.
ووفقا للتقرير السنوي ل(أوبك) فقد تراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام بمقدار 770 ألف برميل يوميا أوما نسبته 1 في المئة ليبلغ 58ر72 مليون برميل يوميا وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020.
وشمل التراجع دول (أوبك) التي سجلت انخفاضا بمقدار 570 ألف برميل يوميا أي 1ر2 في المئة والدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) بمقدار 780 ألف برميل يوميا أي 2ر5 في المئة في حين سجلت الدول خارج إطار التعاون زيادة في الإنتاج بمقدار 580 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8ر1 في المئة.
كما أشار التقرير السنوي ل(أوبك) لعام 2024 إلى ارتفاع الطاقة التكريرية العالمية بمقدار 04ر1 مليون برميل يوميا لتصل إلى 80ر103 ملايين برميل يوميا مع تسجيل إضافات كبيرة في الصين والهند والشرق الأوسط.
وذكر أن دول منظمة التعاون والتنمية شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عام 2019 بلغت 160 ألف برميل يوميا لافتا إلى انخفاض صادرات النفط الخام من دول (أوبك) إلى 01ر19 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 700 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 5ر3 في المئة فيما ظلت آسيا الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات بنسبة 9ر71 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت صادرات المنتجات النفطية من دول المنظمة بمقدار 290 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1ر6 في المئة لتصل إلى 07ر5 ملايين برميل يوميا.
كما سجل التقرير السنوي لعام 2024 زيادة طفيفة في الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام على المستوى العالمي لتصل إلى 567ر1 مليار برميل بزيادة قدرها 2 مليار برميل أي 1ر0 في المئة فيما حافظت دول (أوبك) على مستوى ثابت من الاحتياطيات بلغ 241ر1 مليار برميل.
وأكدت (أوبك) في تقريرها السنوي أن إصدار النشرة يعكس التزام المنظمة بمبدأ الشفافية وحرصها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تعميق فهم تطورات أسواق الطاقة العالمية في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية والتقنية التي تشهدها الصناعة. (النهاية)
ع م ق / م ج ب
وذكرت الدائرة الإعلامية في (أوبك) اليوم الخميس أن الفعالية التي أقيمت أمس الأربعاء تضمنت عرضا لأبرز محتويات الإصدار قدمه الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص تبعته كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور الأستاذ المشارك والمدير في أكاديمية (WU) ياكوب مولنر الجهة الراعية للفعالية.
وقالت إن الفعالية شهدت تنظيم حلقة نقاشية شارك فيها عدد من خبراء البحوث الاقتصادية في أمانة (أوبك) وذلك عقب سلسلة من العروض التقديمية والفيديوهات التي استعرضت أبرز ما ورد في التقرير الجديد.
وتعد النشرة الإحصائية السنوية من أبرز الإصدارات المرجعية التي دأبت (أوبك) على نشرها منذ عام 1965 إذ توفر قاعدة شاملة من البيانات والإحصاءات المتعلقة بصناعة الطاقة العالمية مع تركيز خاص على أسواق النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى مؤشرات اقتصادية أساسية تهم صناع القرار و المحللين والأكاديميين والمهتمين بشؤون الطاقة حول العالم.
ويغطي الإصدار الجديد بيانات حتى نهاية عام 2024 ومن أبرز ما تضمنه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 49ر1 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 5ر1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ متوسطه 84ر103 ملايين برميل يوميا.
وجاء في التقرير السنوي ل(أوبك) أن أعلى معدلات الزيادة تم تسجيلها في دول قارة آسيا غير الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون والصين والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى الدول الأوروبية بمنظمة التنمية والتعاون كما ارتفع الطلب داخل دول (أوبك) بمقدار 120 ألف برميل يوميا بنسبة 3ر1 في المئة.
ووفقا للتقرير السنوي ل(أوبك) فقد تراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام بمقدار 770 ألف برميل يوميا أوما نسبته 1 في المئة ليبلغ 58ر72 مليون برميل يوميا وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020.
وشمل التراجع دول (أوبك) التي سجلت انخفاضا بمقدار 570 ألف برميل يوميا أي 1ر2 في المئة والدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) بمقدار 780 ألف برميل يوميا أي 2ر5 في المئة في حين سجلت الدول خارج إطار التعاون زيادة في الإنتاج بمقدار 580 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8ر1 في المئة.
كما أشار التقرير السنوي ل(أوبك) لعام 2024 إلى ارتفاع الطاقة التكريرية العالمية بمقدار 04ر1 مليون برميل يوميا لتصل إلى 80ر103 ملايين برميل يوميا مع تسجيل إضافات كبيرة في الصين والهند والشرق الأوسط.
وذكر أن دول منظمة التعاون والتنمية شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عام 2019 بلغت 160 ألف برميل يوميا لافتا إلى انخفاض صادرات النفط الخام من دول (أوبك) إلى 01ر19 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 700 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 5ر3 في المئة فيما ظلت آسيا الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات بنسبة 9ر71 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت صادرات المنتجات النفطية من دول المنظمة بمقدار 290 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1ر6 في المئة لتصل إلى 07ر5 ملايين برميل يوميا.
كما سجل التقرير السنوي لعام 2024 زيادة طفيفة في الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام على المستوى العالمي لتصل إلى 567ر1 مليار برميل بزيادة قدرها 2 مليار برميل أي 1ر0 في المئة فيما حافظت دول (أوبك) على مستوى ثابت من الاحتياطيات بلغ 241ر1 مليار برميل.
وأكدت (أوبك) في تقريرها السنوي أن إصدار النشرة يعكس التزام المنظمة بمبدأ الشفافية وحرصها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تعميق فهم تطورات أسواق الطاقة العالمية في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية والتقنية التي تشهدها الصناعة. (النهاية)
ع م ق / م ج ب
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