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(أوبك) تطلق النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية

(أوبك) تطلق النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية

2025-07-03 02:19:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 7 (كونا) -- أطلقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) النسخة ال60 من نشرتها الإحصائية السنوية (ASB-2025) وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا جمعت بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية.
وذكرت الدائرة الإعلامية في (أوبك) اليوم الخميس أن الفعالية التي أقيمت أمس الأربعاء تضمنت عرضا لأبرز محتويات الإصدار قدمه الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص تبعته كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور الأستاذ المشارك والمدير في أكاديمية (WU) ياكوب مولنر الجهة الراعية للفعالية.
وقالت إن الفعالية شهدت تنظيم حلقة نقاشية شارك فيها عدد من خبراء البحوث الاقتصادية في أمانة (أوبك) وذلك عقب سلسلة من العروض التقديمية والفيديوهات التي استعرضت أبرز ما ورد في التقرير الجديد.
وتعد النشرة الإحصائية السنوية من أبرز الإصدارات المرجعية التي دأبت (أوبك) على نشرها منذ عام 1965 إذ توفر قاعدة شاملة من البيانات والإحصاءات المتعلقة بصناعة الطاقة العالمية مع تركيز خاص على أسواق النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى مؤشرات اقتصادية أساسية تهم صناع القرار و المحللين والأكاديميين والمهتمين بشؤون الطاقة حول العالم.
ويغطي الإصدار الجديد بيانات حتى نهاية عام 2024 ومن أبرز ما تضمنه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 49ر1 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 5ر1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ متوسطه 84ر103 ملايين برميل يوميا.
وجاء في التقرير السنوي ل(أوبك) أن أعلى معدلات الزيادة تم تسجيلها في دول قارة آسيا غير الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون والصين والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى الدول الأوروبية بمنظمة التنمية والتعاون كما ارتفع الطلب داخل دول (أوبك) بمقدار 120 ألف برميل يوميا بنسبة 3ر1 في المئة.
ووفقا للتقرير السنوي ل(أوبك) فقد تراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام بمقدار 770 ألف برميل يوميا أوما نسبته 1 في المئة ليبلغ 58ر72 مليون برميل يوميا وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020.
وشمل التراجع دول (أوبك) التي سجلت انخفاضا بمقدار 570 ألف برميل يوميا أي 1ر2 في المئة والدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) بمقدار 780 ألف برميل يوميا أي 2ر5 في المئة في حين سجلت الدول خارج إطار التعاون زيادة في الإنتاج بمقدار 580 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8ر1 في المئة.
كما أشار التقرير السنوي ل(أوبك) لعام 2024 إلى ارتفاع الطاقة التكريرية العالمية بمقدار 04ر1 مليون برميل يوميا لتصل إلى 80ر103 ملايين برميل يوميا مع تسجيل إضافات كبيرة في الصين والهند والشرق الأوسط.
وذكر أن دول منظمة التعاون والتنمية شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عام 2019 بلغت 160 ألف برميل يوميا لافتا إلى انخفاض صادرات النفط الخام من دول (أوبك) إلى 01ر19 مليون برميل يوميا بتراجع قدره 700 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 5ر3 في المئة فيما ظلت آسيا الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات بنسبة 9ر71 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت صادرات المنتجات النفطية من دول المنظمة بمقدار 290 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1ر6 في المئة لتصل إلى 07ر5 ملايين برميل يوميا.
كما سجل التقرير السنوي لعام 2024 زيادة طفيفة في الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام على المستوى العالمي لتصل إلى 567ر1 مليار برميل بزيادة قدرها 2 مليار برميل أي 1ر0 في المئة فيما حافظت دول (أوبك) على مستوى ثابت من الاحتياطيات بلغ 241ر1 مليار برميل.
وأكدت (أوبك) في تقريرها السنوي أن إصدار النشرة يعكس التزام المنظمة بمبدأ الشفافية وحرصها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تعميق فهم تطورات أسواق الطاقة العالمية في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية والتقنية التي تشهدها الصناعة. (النهاية)

ع م ق / م ج ب


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