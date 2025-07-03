مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان تبحث مع وزارة الداخلية التونسية تعزيز التعاون

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مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان تبحث مع وزارة الداخلية التونسية تعزيز التعاون
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 (كونا) -- بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح اليوم الخميس مع المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية التونسية محمد خميس تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الشيخة جواهر الصباح في أعمال الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة التونسية تحضيرا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة المقررة في نوفمبر المقبل.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات المشتركة والتجارب المثلى في مجال حقوق الإنسان والتعرف على أوجه تمكين العنصر النسائي في القطاع الأمني بين البلدين.
وحضر اللقاء السفير الكويتي بتونس منصور العمر وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية التونسية.
والتقت الشيخة جواهر الصباح في العاصمة تونس أمس الأربعاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد بن عياد حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تحقيق مزيد من التعاون الثنائي وتطويره في المجالات كافة. (النهاية)
ش ب م / م ج ب
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الشيخة جواهر الصباح في أعمال الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة التونسية تحضيرا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة المقررة في نوفمبر المقبل.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات المشتركة والتجارب المثلى في مجال حقوق الإنسان والتعرف على أوجه تمكين العنصر النسائي في القطاع الأمني بين البلدين.
وحضر اللقاء السفير الكويتي بتونس منصور العمر وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية التونسية.
والتقت الشيخة جواهر الصباح في العاصمة تونس أمس الأربعاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد بن عياد حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تحقيق مزيد من التعاون الثنائي وتطويره في المجالات كافة. (النهاية)
ش ب م / م ج ب
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