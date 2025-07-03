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مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان تبحث مع وزارة الداخلية التونسية تعزيز التعاون

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان تبحث مع وزارة الداخلية التونسية تعزيز التعاون

2025-07-03 02:19:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 (كونا) -- بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح اليوم الخميس مع المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية التونسية محمد خميس تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الشيخة جواهر الصباح في أعمال الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة التونسية تحضيرا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة المقررة في نوفمبر المقبل.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات المشتركة والتجارب المثلى في مجال حقوق الإنسان والتعرف على أوجه تمكين العنصر النسائي في القطاع الأمني بين البلدين.
وحضر اللقاء السفير الكويتي بتونس منصور العمر وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية التونسية.
والتقت الشيخة جواهر الصباح في العاصمة تونس أمس الأربعاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد بن عياد حيث تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تحقيق مزيد من التعاون الثنائي وتطويره في المجالات كافة. (النهاية)

ش ب م / م ج ب


MENAFN03072025000071011013ID1109758037

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