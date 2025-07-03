مجلس وزراء الداخلية العرب و(إنتربول) يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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مجلس وزراء الداخلية العرب و(إنتربول) يبحثان تعزيز التعاون المشترك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 - (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ناصر الريسي اليوم الخميس تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة كومان في (مؤتمر شركاء الإنتربول لعام 2025) المنعقد تحت شعار (الاستثمار في عالم أكثر أمانا) في مقر الأمانة العامة للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
ونقلت الأمانة العامة عن كومان إشادته بالدور الذي يقوم به رئيس (إنتربول) في إيصال الصوت العربي في هذه المنظمة الدولية المهمة.
وأضافت أن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب التقى كذلك بالأمين العام للمنظمة الدولية للشرطية الجنائية "الإنتربول" فالديسي أوركيزا.
وقالت إن اللقاء بين الجانبين بحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين المجلس والإنتربول في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2022 كما شهد اتفاقهما على تنفيذ أنشطة مشتركة تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون المذكورة. (النهاية)
ش ب م / م ج ب
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة كومان في (مؤتمر شركاء الإنتربول لعام 2025) المنعقد تحت شعار (الاستثمار في عالم أكثر أمانا) في مقر الأمانة العامة للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
ونقلت الأمانة العامة عن كومان إشادته بالدور الذي يقوم به رئيس (إنتربول) في إيصال الصوت العربي في هذه المنظمة الدولية المهمة.
وأضافت أن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب التقى كذلك بالأمين العام للمنظمة الدولية للشرطية الجنائية "الإنتربول" فالديسي أوركيزا.
وقالت إن اللقاء بين الجانبين بحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين المجلس والإنتربول في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2022 كما شهد اتفاقهما على تنفيذ أنشطة مشتركة تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون المذكورة. (النهاية)
ش ب م / م ج ب
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