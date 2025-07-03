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مجلس وزراء الداخلية العرب و(إنتربول) يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مجلس وزراء الداخلية العرب و(إنتربول) يبحثان تعزيز التعاون المشترك

2025-07-03 02:19:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 3 - 7 - (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ناصر الريسي اليوم الخميس تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة كومان في (مؤتمر شركاء الإنتربول لعام 2025) المنعقد تحت شعار (الاستثمار في عالم أكثر أمانا) في مقر الأمانة العامة للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
ونقلت الأمانة العامة عن كومان إشادته بالدور الذي يقوم به رئيس (إنتربول) في إيصال الصوت العربي في هذه المنظمة الدولية المهمة.
وأضافت أن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب التقى كذلك بالأمين العام للمنظمة الدولية للشرطية الجنائية "الإنتربول" فالديسي أوركيزا.
وقالت إن اللقاء بين الجانبين بحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين المجلس والإنتربول في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2022 كما شهد اتفاقهما على تنفيذ أنشطة مشتركة تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون المذكورة. (النهاية)

ش ب م / م ج ب


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