سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

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سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 3 - 7 (كونا) -- استضافت العاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس اجتماعا تحضيريا "افتراضيا" مشتركا استعدادا للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) والمقرر عقدها في نيروبي عاصمة كينيا خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع الإعلان الوزاري للدورة السابعة الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة للتحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات.
وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا مسودة دليل استرشادي لآلية تقديم القرارات المقترحة من الدول الأعضاء الذي قدمته أمانة جمعية الأمم المتحدة إلى جانب المبادئ التوجيهية لمشاريع القرارات كما استعرض مذكرة حول تنظيم يوم مخصص للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بهدف تعزيز دورها وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعات المقترحة لحوارات القيادات وأصحاب المصلحة خلال انعقاد الجمعية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مسودة استراتيجية التواصل الخاصة بالدورة والتي تهدف إلى التعريف بمواضيع الجمعية لهذه الدورة ورفع الوعي بالقضايا البيئية.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية وضمان نجاح أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وحضر الاجتماع وفقا للوكالة رئيس هيئة البيئة العمانية ورئيس الدورة السابعة للجمعية الدكتور عبدالله العمري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية والمكتب التنفيذي للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة اضافة إلى المديرة التنفيذية للبرنامج إنجر أندرسن. (النهاية)
ن ف ع / م ج ب
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع الإعلان الوزاري للدورة السابعة الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة للتحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات.
وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا مسودة دليل استرشادي لآلية تقديم القرارات المقترحة من الدول الأعضاء الذي قدمته أمانة جمعية الأمم المتحدة إلى جانب المبادئ التوجيهية لمشاريع القرارات كما استعرض مذكرة حول تنظيم يوم مخصص للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بهدف تعزيز دورها وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعات المقترحة لحوارات القيادات وأصحاب المصلحة خلال انعقاد الجمعية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مسودة استراتيجية التواصل الخاصة بالدورة والتي تهدف إلى التعريف بمواضيع الجمعية لهذه الدورة ورفع الوعي بالقضايا البيئية.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية وضمان نجاح أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وحضر الاجتماع وفقا للوكالة رئيس هيئة البيئة العمانية ورئيس الدورة السابعة للجمعية الدكتور عبدالله العمري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية والمكتب التنفيذي للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة اضافة إلى المديرة التنفيذية للبرنامج إنجر أندرسن. (النهاية)
ن ف ع / م ج ب
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