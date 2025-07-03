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سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

سلطنة عمان تستضيف الاجتماع التحضيري للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

2025-07-03 02:19:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 3 - 7 (كونا) -- استضافت العاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس اجتماعا تحضيريا "افتراضيا" مشتركا استعدادا للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) والمقرر عقدها في نيروبي عاصمة كينيا خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع الإعلان الوزاري للدورة السابعة الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة للتحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات.
وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا مسودة دليل استرشادي لآلية تقديم القرارات المقترحة من الدول الأعضاء الذي قدمته أمانة جمعية الأمم المتحدة إلى جانب المبادئ التوجيهية لمشاريع القرارات كما استعرض مذكرة حول تنظيم يوم مخصص للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بهدف تعزيز دورها وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعات المقترحة لحوارات القيادات وأصحاب المصلحة خلال انعقاد الجمعية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مسودة استراتيجية التواصل الخاصة بالدورة والتي تهدف إلى التعريف بمواضيع الجمعية لهذه الدورة ورفع الوعي بالقضايا البيئية.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية وضمان نجاح أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وحضر الاجتماع وفقا للوكالة رئيس هيئة البيئة العمانية ورئيس الدورة السابعة للجمعية الدكتور عبدالله العمري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية والمكتب التنفيذي للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة اضافة إلى المديرة التنفيذية للبرنامج إنجر أندرسن. (النهاية)

ن ف ع / م ج ب


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