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عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتينة مع دولة الكويت

عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتينة مع دولة الكويت

2025-07-03 02:19:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 7 (كونا) -- أشاد عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الدكتور دينيس بيتشيروفيتش اليوم الخميس بعمق العلاقات مع دولة الكويت معربا عن اعتزازه بمتانة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.
وذكرت سفارة دولة الكويت في سراييفو في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك صلاح البناي مع بيتشيروفيتش في مكتبه بمبنى الرئاسة حيث جرى بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي وتسخير كل الجهود والإمكانات للعمل على زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين وأهمية دعوة الشركات والمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في ظل الانفتاح الذي تشهده البوسنة والهرسك على الأسواق الأوروبية.
وذكر أنهما بحثا سبل تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وآلية متابعتها إضافة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى كالأمن الغذائي والقطاع الصحي والصناعات العسكرية والسياحة ومصادر الطاقة لما لها من أهمية بالغة في توثيق عرى التعاون بين البلدين.
كما جرت مناقشة تفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والوفود الرسمية المتخصصة في شتى المجالات.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول ضرورة تنسيق المواقف والتعاون المشترك في المحافل الدولية واستمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. (النهاية)

م ج ب


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