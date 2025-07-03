عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتينة مع دولة الكويت

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عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتينة مع دولة الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 7 (كونا) -- أشاد عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الدكتور دينيس بيتشيروفيتش اليوم الخميس بعمق العلاقات مع دولة الكويت معربا عن اعتزازه بمتانة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.
وذكرت سفارة دولة الكويت في سراييفو في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك صلاح البناي مع بيتشيروفيتش في مكتبه بمبنى الرئاسة حيث جرى بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي وتسخير كل الجهود والإمكانات للعمل على زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين وأهمية دعوة الشركات والمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في ظل الانفتاح الذي تشهده البوسنة والهرسك على الأسواق الأوروبية.
وذكر أنهما بحثا سبل تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وآلية متابعتها إضافة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى كالأمن الغذائي والقطاع الصحي والصناعات العسكرية والسياحة ومصادر الطاقة لما لها من أهمية بالغة في توثيق عرى التعاون بين البلدين.
كما جرت مناقشة تفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والوفود الرسمية المتخصصة في شتى المجالات.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول ضرورة تنسيق المواقف والتعاون المشترك في المحافل الدولية واستمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. (النهاية)
م ج ب
وذكرت سفارة دولة الكويت في سراييفو في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك صلاح البناي مع بيتشيروفيتش في مكتبه بمبنى الرئاسة حيث جرى بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي وتسخير كل الجهود والإمكانات للعمل على زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين وأهمية دعوة الشركات والمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في ظل الانفتاح الذي تشهده البوسنة والهرسك على الأسواق الأوروبية.
وذكر أنهما بحثا سبل تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وآلية متابعتها إضافة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى كالأمن الغذائي والقطاع الصحي والصناعات العسكرية والسياحة ومصادر الطاقة لما لها من أهمية بالغة في توثيق عرى التعاون بين البلدين.
كما جرت مناقشة تفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والوفود الرسمية المتخصصة في شتى المجالات.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول ضرورة تنسيق المواقف والتعاون المشترك في المحافل الدولية واستمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا سيما ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. (النهاية)
م ج ب
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