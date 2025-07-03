  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البرلمان في مالي يمنح الجنرال غويتا ولاية رئاسية من خمس سنوات دون انتخابات

البرلمان في مالي يمنح الجنرال غويتا ولاية رئاسية من خمس سنوات دون انتخابات

2025-07-03 02:19:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 7 (كونا) -- أقر المجلس الوطني الانتقالي في مالي اليوم الخميس قانونا يمنح رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون تنظيم انتخابات في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي في مالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مشروع القانون الذي تم تبنيه استنادا إلى توصيات المشاورات الوطنية الأخيرة سيصبح ساري المفعول فور توقيعه من قبل غويتا نفسه.
ونقلت ذات المصادر عن رئيس المجلس الوطني مالي دياوي قوله إن هذه الخطوة تعبر عن "إرادة الشعب" في حين أعربت أطراف داخلية ودولية عن قلقها من إمكانية ترسيخ الحكم العسكري وإعاقة العودة إلى النظام الدستوري.
ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع أمنية صعبة تشهدها مالي ما يضع الحكومة أمام تحديات كبرى لضمان الاستقرار واستعادة المسار الديمقراطي. (النهاية)

م ر ي / م ج ب


MENAFN03072025000071011013ID1109758033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث