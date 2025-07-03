البرلمان في مالي يمنح الجنرال غويتا ولاية رئاسية من خمس سنوات دون انتخابات

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البرلمان في مالي يمنح الجنرال غويتا ولاية رئاسية من خمس سنوات دون انتخابات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 7 (كونا) -- أقر المجلس الوطني الانتقالي في مالي اليوم الخميس قانونا يمنح رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون تنظيم انتخابات في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي في مالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مشروع القانون الذي تم تبنيه استنادا إلى توصيات المشاورات الوطنية الأخيرة سيصبح ساري المفعول فور توقيعه من قبل غويتا نفسه.
ونقلت ذات المصادر عن رئيس المجلس الوطني مالي دياوي قوله إن هذه الخطوة تعبر عن "إرادة الشعب" في حين أعربت أطراف داخلية ودولية عن قلقها من إمكانية ترسيخ الحكم العسكري وإعاقة العودة إلى النظام الدستوري.
ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع أمنية صعبة تشهدها مالي ما يضع الحكومة أمام تحديات كبرى لضمان الاستقرار واستعادة المسار الديمقراطي. (النهاية)
م ر ي / م ج ب
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مشروع القانون الذي تم تبنيه استنادا إلى توصيات المشاورات الوطنية الأخيرة سيصبح ساري المفعول فور توقيعه من قبل غويتا نفسه.
ونقلت ذات المصادر عن رئيس المجلس الوطني مالي دياوي قوله إن هذه الخطوة تعبر عن "إرادة الشعب" في حين أعربت أطراف داخلية ودولية عن قلقها من إمكانية ترسيخ الحكم العسكري وإعاقة العودة إلى النظام الدستوري.
ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع أمنية صعبة تشهدها مالي ما يضع الحكومة أمام تحديات كبرى لضمان الاستقرار واستعادة المسار الديمقراطي. (النهاية)
م ر ي / م ج ب
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