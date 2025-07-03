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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل التاسع من يوليو

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل التاسع من يوليو

2025-07-03 02:19:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 7 (كونا) -- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التجارة وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو الجاري.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة آرهوس الدنماركية بمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "المفاوضات مع الجانب الأمريكي تسير نحو التوصل إلى اتفاق مبدئي ونعمل جاهدين للوصول إليه بحلول التاسع من يوليو".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر حجم تبادل تجاري على مستوى العالم وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق تفصيلي خلال مهلة التسعين يوما "شبه مستحيل" موضحة أن الهدف في هذه المرحلة هو التوصل إلى "اتفاق من حيث المبدأ".
وأكدت أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض قائلة "نرغب في حل تفاوضي ولكننا في الوقت ذاته نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.. ولهذا السبب أجرينا مشاورات بشأن قائمة لإعادة التوازن التجاري ونحن مستعدون للدفاع عن المصالح الأوروبية عند الحاجة".
وذكرت رئيسة المفوضية أن "جميع الأدوات المؤقتة مطروحة على الطاولة" لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بإجراءات جمركية مضادة تطال بضائع أمريكية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو في حال فشلت المفاوضات الجارية.
يذكر أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بنظرائه من الجانب الأمريكي لمواصلة المباحثات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأربعاء المقبل لتجنب عودة الرسوم الجمركية الواسعة التي تم فرضها مسبقا خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (النهاية)

أ ر ن / م ج ب


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