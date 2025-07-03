الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل التاسع من يوليو

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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل التاسع من يوليو
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 7 (كونا) -- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التجارة وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو الجاري.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة آرهوس الدنماركية بمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "المفاوضات مع الجانب الأمريكي تسير نحو التوصل إلى اتفاق مبدئي ونعمل جاهدين للوصول إليه بحلول التاسع من يوليو".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر حجم تبادل تجاري على مستوى العالم وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق تفصيلي خلال مهلة التسعين يوما "شبه مستحيل" موضحة أن الهدف في هذه المرحلة هو التوصل إلى "اتفاق من حيث المبدأ".
وأكدت أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض قائلة "نرغب في حل تفاوضي ولكننا في الوقت ذاته نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.. ولهذا السبب أجرينا مشاورات بشأن قائمة لإعادة التوازن التجاري ونحن مستعدون للدفاع عن المصالح الأوروبية عند الحاجة".
وذكرت رئيسة المفوضية أن "جميع الأدوات المؤقتة مطروحة على الطاولة" لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بإجراءات جمركية مضادة تطال بضائع أمريكية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو في حال فشلت المفاوضات الجارية.
يذكر أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بنظرائه من الجانب الأمريكي لمواصلة المباحثات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأربعاء المقبل لتجنب عودة الرسوم الجمركية الواسعة التي تم فرضها مسبقا خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (النهاية)
أ ر ن / م ج ب
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة آرهوس الدنماركية بمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "المفاوضات مع الجانب الأمريكي تسير نحو التوصل إلى اتفاق مبدئي ونعمل جاهدين للوصول إليه بحلول التاسع من يوليو".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر حجم تبادل تجاري على مستوى العالم وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق تفصيلي خلال مهلة التسعين يوما "شبه مستحيل" موضحة أن الهدف في هذه المرحلة هو التوصل إلى "اتفاق من حيث المبدأ".
وأكدت أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض قائلة "نرغب في حل تفاوضي ولكننا في الوقت ذاته نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.. ولهذا السبب أجرينا مشاورات بشأن قائمة لإعادة التوازن التجاري ونحن مستعدون للدفاع عن المصالح الأوروبية عند الحاجة".
وذكرت رئيسة المفوضية أن "جميع الأدوات المؤقتة مطروحة على الطاولة" لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بإجراءات جمركية مضادة تطال بضائع أمريكية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو في حال فشلت المفاوضات الجارية.
يذكر أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بنظرائه من الجانب الأمريكي لمواصلة المباحثات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأربعاء المقبل لتجنب عودة الرسوم الجمركية الواسعة التي تم فرضها مسبقا خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (النهاية)
أ ر ن / م ج ب
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