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قتيل و3 جرحى في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

قتيل و3 جرحى في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

2025-07-03 02:19:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 7 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (خلدة) جنوب العاصمة بيروت.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في بلدة (خلدة) أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

ف ز / م م ج


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