قتيل و3 جرحى في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

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قتيل و3 جرحى في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 7 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (خلدة) جنوب العاصمة بيروت.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في بلدة (خلدة) أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في بلدة (خلدة) أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال تنفيذ غارات وتوغلات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
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