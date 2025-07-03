  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الوفيات اليوم الخميس 3 يوليو 2025

الوفيات اليوم الخميس 3 يوليو 2025

2025-07-03 02:19:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 7 (كونا) -- في ذمة الله:

- سعد مشعان قبلان العتيبي 82 عاما (شيع)
الرجال: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م7
النساء: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م9

- فاطمة محمد زيد الحجاب 75 عاما (شيعت)
(أرملة ناصر غازي مبارك العتيبي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: كيفان ق4 ش49 م4

- مريم عبدالوهاب علي الرومي 36 عاما (شيعت)
الرجال والنساء: حطين ق1 ش112 م24

- منيرة عبدالله عبدالعزيز الجريوي 95 عاما (تشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
(أرملة محمد إبراهيم مانع المانع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق1 ش عيسى عبداللطيف العبدجليل مبنى2

- محمد طريخم شريدة عودة 70 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: بيان ق11 ج2 م35

- جود طلال حمود الدويلة 8 أعوام (التشييع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرابية ق4 ش5 م27

- علي عبداللطيف علي الكندري 55 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: الشعب ديوان الكنادرة
النساء: خيطان ق10 ش10 م15

- براك عبدالله براك الدبيخي 71 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العارضية ق10 ش1 ج13 م20


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


MENAFN03072025000071011013ID1109758029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث