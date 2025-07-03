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الوفيات اليوم الخميس 3 يوليو 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 7 (كونا) -- في ذمة الله:
- سعد مشعان قبلان العتيبي 82 عاما (شيع)
الرجال: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م7
النساء: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م9
- فاطمة محمد زيد الحجاب 75 عاما (شيعت)
(أرملة ناصر غازي مبارك العتيبي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: كيفان ق4 ش49 م4
- مريم عبدالوهاب علي الرومي 36 عاما (شيعت)
الرجال والنساء: حطين ق1 ش112 م24
- منيرة عبدالله عبدالعزيز الجريوي 95 عاما (تشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
(أرملة محمد إبراهيم مانع المانع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق1 ش عيسى عبداللطيف العبدجليل مبنى2
- محمد طريخم شريدة عودة 70 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: بيان ق11 ج2 م35
- جود طلال حمود الدويلة 8 أعوام (التشييع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرابية ق4 ش5 م27
- علي عبداللطيف علي الكندري 55 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: الشعب ديوان الكنادرة
النساء: خيطان ق10 ش10 م15
- براك عبدالله براك الدبيخي 71 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العارضية ق10 ش1 ج13 م20
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
- سعد مشعان قبلان العتيبي 82 عاما (شيع)
الرجال: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م7
النساء: صباح السالم ق13 ش1 ج4 م9
- فاطمة محمد زيد الحجاب 75 عاما (شيعت)
(أرملة ناصر غازي مبارك العتيبي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: كيفان ق4 ش49 م4
- مريم عبدالوهاب علي الرومي 36 عاما (شيعت)
الرجال والنساء: حطين ق1 ش112 م24
- منيرة عبدالله عبدالعزيز الجريوي 95 عاما (تشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
(أرملة محمد إبراهيم مانع المانع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق1 ش عيسى عبداللطيف العبدجليل مبنى2
- محمد طريخم شريدة عودة 70 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: بيان ق11 ج2 م35
- جود طلال حمود الدويلة 8 أعوام (التشييع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرابية ق4 ش5 م27
- علي عبداللطيف علي الكندري 55 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: الشعب ديوان الكنادرة
النساء: خيطان ق10 ش10 م15
- براك عبدالله براك الدبيخي 71 عاما (يشيع اليوم الخميس بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العارضية ق10 ش1 ج13 م20
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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