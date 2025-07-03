مبيعات تسلا في ألمانيا تتراجع 60% خلال يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع حجم مبيعات“تسلا” في ألمانيا بنسبة 60% خلال يونيو، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام، وزيادة تسليمات منافستها الصينية“بي واي دي”.

وأعلنت وكالة المرور الألمانية (كيه بي إيه) أن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية باعت 1860 سيارة في ألمانيا خلال يونيو، بنسبة تراجع 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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أما عن عدد الوحدات المبيعة في النصف الأول من العام الحالي بأكمله، فتراجع بنسبة 58.2% ليصل إلى 8890 وحدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفع حجم مبيعات الصينية“بي واي دي” ثلاثة أضعاف إلى 1675 وحدة في يونيو، ويعد مرتفعًا بحوالي خمسة أضعاف منذ بداية العام عند 6323 سيارة.

ويأتي ذلك مع استمرار تراجع مبيعات“تسلا” للشهر السادس على التوالي في فرنسا والسويد والدنمارك وإيطاليا، وسط التحديات التي تواجهها الشركة مع انخفاض شعبية مديرها التنفيذي“إيلون ماسك”.

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