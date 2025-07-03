مبيعات تسلا في ألمانيا تتراجع 60% خلال يونيو

مبيعات تسلا في ألمانيا تتراجع 60% خلال يونيو
وأعلنت وكالة المرور الألمانية (كيه بي إيه) أن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية باعت 1860 سيارة في ألمانيا خلال يونيو، بنسبة تراجع 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
أما عن عدد الوحدات المبيعة في النصف الأول من العام الحالي بأكمله، فتراجع بنسبة 58.2% ليصل إلى 8890 وحدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفع حجم مبيعات الصينية“بي واي دي” ثلاثة أضعاف إلى 1675 وحدة في يونيو، ويعد مرتفعًا بحوالي خمسة أضعاف منذ بداية العام عند 6323 سيارة.
ويأتي ذلك مع استمرار تراجع مبيعات“تسلا” للشهر السادس على التوالي في فرنسا والسويد والدنمارك وإيطاليا، وسط التحديات التي تواجهها الشركة مع انخفاض شعبية مديرها التنفيذي“إيلون ماسك”.المصدر:
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