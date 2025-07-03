تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 4 آلاف طلب إلى 233 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يونيو.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 240 ألفًا، من بيانات الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 237 ألفًا.
كما تراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3750 طلبًا إلى 241.5 ألف، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا عند 245.25 ألف.المصدر:
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