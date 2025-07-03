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تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

2025-07-03 02:13:16
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن سوق العمل.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 4 آلاف طلب إلى 233 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يونيو.

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في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 240 ألفًا، من بيانات الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 237 ألفًا.

كما تراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3750 طلبًا إلى 241.5 ألف، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا عند 245.25 ألف.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757945

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