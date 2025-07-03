نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو خلال يونيو مع تحسن ثقة الشركات
وقالت“إس آند بي جلوبال” في تقرير صدر اليوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع إلى 50.5 نقطة خلال يونيو، من 49.7 نقطة في مايو، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 50 نقطة.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
تُعد القراءة فوق 50 نقطة دلالة على نمو القطاع، في حين تشير القراءات دون هذا المستوى إلى انكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك“هامبورج”،“سايروس دي لا روبيا” في التقرير: نعيش فترة ممتدة من النمو الضعيف لم يسبق لها مثيل في تاريخ بيانات المؤشر الممتد منذ 27 عامًا.
وكشفت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يشمل قطاعي الصناعة والخدمات- ارتفع بشكل طفيف إلى 50.6 نقطة في يونيو، مسجلًا أعلى مستوى له في 3 أشهر.المصدر:
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