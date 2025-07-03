نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو خلال يونيو مع تحسن ثقة الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) عاد قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى النمو خلال يونيو، بعد انكماش طفيف في مايو، لكن الزخم لا يزال محدودًا في ظل ضعف الطلب، رغم ارتفاع ثقة الشركات.

وقالت“إس آند بي جلوبال” في تقرير صدر اليوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع إلى 50.5 نقطة خلال يونيو، من 49.7 نقطة في مايو، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 50 نقطة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

تُعد القراءة فوق 50 نقطة دلالة على نمو القطاع، في حين تشير القراءات دون هذا المستوى إلى انكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك“هامبورج”،“سايروس دي لا روبيا” في التقرير: نعيش فترة ممتدة من النمو الضعيف لم يسبق لها مثيل في تاريخ بيانات المؤشر الممتد منذ 27 عامًا.

وكشفت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يشمل قطاعي الصناعة والخدمات- ارتفع بشكل طفيف إلى 50.6 نقطة في يونيو، مسجلًا أعلى مستوى له في 3 أشهر.

المصدر: