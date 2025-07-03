وزير الخزانة الأمريكي يحذر الدول من إطالة أمد المفاوضات التجارية

وزير الخزانة الأمريكي يحذر الدول من إطالة أمد المفاوضات التجارية
وأوضح“بيسنت” في مقابلة مع قناة“فوكس بزنس” اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس“دونالد ترامب” بعثت برسائل واضحة لشركائها التجاريين تحذر فيها من أن التباطؤ في إنجاز الاتفاقات التجارية لن يكون دون ثمن.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وأضاف أن البيت الأبيض كان قد حدد في وقت سابق موعدًا نهائيًا غير رسمي لإنجاز معظم هذه الاتفاقات بحلول 9 يوليو، لكنه أشار إلى إمكانية منح وقت إضافي يمتد حتى عيد العمال في مطلع سبتمبر.المصدر:
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