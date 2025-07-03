وزير الخزانة الأمريكي يحذر الدول من إطالة أمد المفاوضات التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) حذر وزير الخزانة الأمريكي“سكوت بيسنت” الدول من إطالة أمد المفاوضات التجارية، قائلًا إن واشنطن لن تمدد موعد المفاوضات إلى ما لا نهاية.

وأوضح“بيسنت” في مقابلة مع قناة“فوكس بزنس” اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس“دونالد ترامب” بعثت برسائل واضحة لشركائها التجاريين تحذر فيها من أن التباطؤ في إنجاز الاتفاقات التجارية لن يكون دون ثمن.

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وأضاف أن البيت الأبيض كان قد حدد في وقت سابق موعدًا نهائيًا غير رسمي لإنجاز معظم هذه الاتفاقات بحلول 9 يوليو، لكنه أشار إلى إمكانية منح وقت إضافي يمتد حتى عيد العمال في مطلع سبتمبر.

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