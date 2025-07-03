  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نمو مبيعات آيفون في الصين للمرة الأولى منذ عامين

نمو مبيعات آيفون في الصين للمرة الأولى منذ عامين

2025-07-03 02:13:16
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات آيفون في الصين خلال الربع الثاني من هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ عامين، وفقًا لبيانات“كاونتربوينت ريسيرش”.

ومع زيادة مبيعات آيفون 8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، أوضحت الشركة أن أداء“آبل” كان مدفوعًا بالعروض الترويجية التي قدمت خلال مايو عندما خفضت شركات التجارة الإلكترونية الصينية أسعار سلسلة“أيفون 16”.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

وذكر“إيثان تشي” المدير المساعد لدى“كاونتربوينت” في بيان صحفي: كان تعديل أسعار آيفون خلال مايو في توقيت مناسب، حيث جاء قبل أسبوع من مهرجان التسوق 618 الذي يقام في الصين في يونيو من كل عام، وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية خلاله خصومات كبيرة.

أما عن مبيعات الصينية“هواوي”، فارتفعت 12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وكانت الأكبر من حيث الحصة السوقية في الصين، تليها بعد ذلك“فيفو” ثم“آبل” في المركز الثالث.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث