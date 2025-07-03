نمو مبيعات آيفون في الصين للمرة الأولى منذ عامين

نمو مبيعات آيفون في الصين للمرة الأولى منذ عامين
ومع زيادة مبيعات آيفون 8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، أوضحت الشركة أن أداء“آبل” كان مدفوعًا بالعروض الترويجية التي قدمت خلال مايو عندما خفضت شركات التجارة الإلكترونية الصينية أسعار سلسلة“أيفون 16”.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وذكر“إيثان تشي” المدير المساعد لدى“كاونتربوينت” في بيان صحفي: كان تعديل أسعار آيفون خلال مايو في توقيت مناسب، حيث جاء قبل أسبوع من مهرجان التسوق 618 الذي يقام في الصين في يونيو من كل عام، وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية خلاله خصومات كبيرة.
أما عن مبيعات الصينية“هواوي”، فارتفعت 12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وكانت الأكبر من حيث الحصة السوقية في الصين، تليها بعد ذلك“فيفو” ثم“آبل” في المركز الثالث.المصدر:
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