نمو مبيعات آيفون في الصين للمرة الأولى منذ عامين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات آيفون في الصين خلال الربع الثاني من هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ عامين، وفقًا لبيانات“كاونتربوينت ريسيرش”.

ومع زيادة مبيعات آيفون 8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، أوضحت الشركة أن أداء“آبل” كان مدفوعًا بالعروض الترويجية التي قدمت خلال مايو عندما خفضت شركات التجارة الإلكترونية الصينية أسعار سلسلة“أيفون 16”.

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وذكر“إيثان تشي” المدير المساعد لدى“كاونتربوينت” في بيان صحفي: كان تعديل أسعار آيفون خلال مايو في توقيت مناسب، حيث جاء قبل أسبوع من مهرجان التسوق 618 الذي يقام في الصين في يونيو من كل عام، وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية خلاله خصومات كبيرة.

أما عن مبيعات الصينية“هواوي”، فارتفعت 12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وكانت الأكبر من حيث الحصة السوقية في الصين، تليها بعد ذلك“فيفو” ثم“آبل” في المركز الثالث.

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