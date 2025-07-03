الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) تسارعت وتيرة إضافة الاقتصاد الأمريكي للوظائف في يونيو بأعلى من التوقعات، في حين تراجع معدل البطالة، ما يقلص من المخاوف بشأن وضع سوق العمل.

أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو، بعد إضافته 144 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 139 ألفًا.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

يقارن ذلك بتوقعات إضافة 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1% خلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 4.3%.

جاء هذا التقرير بعد يوم من صدور بيانات“إيه دي بي”، والذي أظهر فقدان القطاع الخاص الأمريكي 33 ألف وظيفة خلال يونيو، في أول تراجع منذ مارس 2023.

وعادة يصدر تقرير الوظائف الأمريكي في الجمعة الأولى من كل شهر، لكن أعلن الخميس نظرًا للعطلة الرسمية التي تشهدها الولايات المتحدة غدًا بمناسبة يوم الاستقلال.

المصدر: