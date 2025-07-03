الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في يونيو

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في يونيو
أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو، بعد إضافته 144 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 139 ألفًا.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
يقارن ذلك بتوقعات إضافة 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1% خلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 4.3%.
جاء هذا التقرير بعد يوم من صدور بيانات“إيه دي بي”، والذي أظهر فقدان القطاع الخاص الأمريكي 33 ألف وظيفة خلال يونيو، في أول تراجع منذ مارس 2023.
وعادة يصدر تقرير الوظائف الأمريكي في الجمعة الأولى من كل شهر، لكن أعلن الخميس نظرًا للعطلة الرسمية التي تشهدها الولايات المتحدة غدًا بمناسبة يوم الاستقلال.المصدر:
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