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البترول: شركة أديس ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت - جريدة البورصة

البترول: شركة أديس ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت - جريدة البورصة

2025-07-03 02:13:16
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أن شركة“أديس” المالكة للبارج البحري“أدمارين 12” الذي غرق أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس ، ملتزمة بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابين.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى – في بيان -على الالتزام بتقديم كافة سبل الدعم والمؤازرة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين بهذا الحادث الأليم، وبالمتابعة المستمرة لحين انتهاء كافة أعمال الإنقاذ والتعامل مع آثار الحادث.

موضوعات متعلقة وزير البترول يتابع تداعيات حادث البارج البحرى بخليج السويس رئيس الوزراء يتابع مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغويز وزير البترول يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة“إنيرجيوس باور”

وتقدم الوزير – نيابة عن كافة العاملين بقطاع البترول – بالتعازى والمواساة لأسر المتوفين بحادث انقلاب البارج، والذين بلغ عددهم 4 حالات، ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا، وهم إبراهيم محمد حسن من محافظة قنا، ومحمود محمد محمود من محافظة القاهرة، وعمر محمد شوقى من محافظة الغربية، وخالد مجدى خميس على من محافظة الإسكندرية.

وأعرب الوزير عن كامل دعمه ورعايته للمصابين في الحادث، والبالغ عددهم 8 أفراد ، لحين تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن 15 فرداً من الناجين قد عادوا إلى منازلهم سالمين عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية بعد عمليات الإنقاذ.

يذكر أنه تم إنقاذ 23 فردًا من طاقم البارج، وجارى تكثيف عمليات البحث عن 3 أفراد فى عداد المفقودين، بواسطة عمليات المسح البحري والجوي بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في منظومة تكامل لاستخدام كافة الإمكانات.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757940

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