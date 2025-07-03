البترول: شركة أديس ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت - جريدة البورصة

البترول: شركة أديس ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت - جريدة البورصة
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى – في بيان -على الالتزام بتقديم كافة سبل الدعم والمؤازرة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين بهذا الحادث الأليم، وبالمتابعة المستمرة لحين انتهاء كافة أعمال الإنقاذ والتعامل مع آثار الحادث.موضوعات متعلقة وزير البترول يتابع تداعيات حادث البارج البحرى بخليج السويس رئيس الوزراء يتابع مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغويز وزير البترول يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة“إنيرجيوس باور”
وتقدم الوزير – نيابة عن كافة العاملين بقطاع البترول – بالتعازى والمواساة لأسر المتوفين بحادث انقلاب البارج، والذين بلغ عددهم 4 حالات، ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا، وهم إبراهيم محمد حسن من محافظة قنا، ومحمود محمد محمود من محافظة القاهرة، وعمر محمد شوقى من محافظة الغربية، وخالد مجدى خميس على من محافظة الإسكندرية.
وأعرب الوزير عن كامل دعمه ورعايته للمصابين في الحادث، والبالغ عددهم 8 أفراد ، لحين تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن 15 فرداً من الناجين قد عادوا إلى منازلهم سالمين عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية بعد عمليات الإنقاذ.
يذكر أنه تم إنقاذ 23 فردًا من طاقم البارج، وجارى تكثيف عمليات البحث عن 3 أفراد فى عداد المفقودين، بواسطة عمليات المسح البحري والجوي بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في منظومة تكامل لاستخدام كافة الإمكانات.المصدر:
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