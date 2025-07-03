القابضة للمطارات: نسعى لتحويل مطار القاهرة إلى محور مركزى لحركة المسافرين - جريدة البورصة

القابضة للمطارات: نسعى لتحويل مطار القاهرة إلى محور مركزى لحركة المسافرين - جريدة البورصة
جاء ذلك خلال احتفال شركة ميناء القاهرة الجوي بمرور عام على بدء التشغيل الفعلي لفندق الترانزيت بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، والذي تم افتتاحه في 2 يونيو 2024، كأول فندق من نوعه داخل صالة السفر بعد نقطة التفتيش الأمنية، بهدف توفير تجربة إقامة مرنة ومتكاملة للمسافرين، لا سيما ركاب الترانزيت.موضوعات متعلقة الحكومة تطرح 36 مصنع في مدينة الروبيكي للجلود عبر المنصة الرقمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم جلسات حوارية لجذب الاستثمار في مصر تدشين مشروع“ديلي إيجيبت” للصناعات الزجاجية في“السخنة” بـ70 مليون دولار
وخلال عامه الأول، حقق الفندق أداءً متميزًا وإيرادات فاقت التوقعات، في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد من المسافرين على هذه الخدمة الجديدة. وقد سجّل شهرا أغسطس 2024 ويونيو 2025 أعلى معدلات الأداء والحجوزات خلال العام.
وبدوره، صرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن النجاحات المحققة وإشادات المسافرين وشركات الطيران تؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات ضيافة متطورة داخل المطار، بما يواكب المعايير الدولية ويليق بمكانة مطار القاهرة كمطار إقليمي رائد.
يذكر أن الفندق الواقع في الطابق الثاني من مبنى الركاب رقم (2)، بين صالتي السفر والوصول وبجوار الأسواق الحرة والمطاعم، يضم 11 غرفة فندقية مجهزة بأعلى المعايير، ويتيح الحجز لفترات قصيرة تبدأ من ثلاث ساعات، فضلًا عن تقديم خدمات استقبال وإشراف وتسكين، وخدمات غرف متواصلة على مدار الساعة، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية للفنادق داخل المطارات ويلبي احتياجات الفئات المختلفة من الركاب.المصدر:
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