القابضة للمطارات: نسعى لتحويل مطار القاهرة إلى محور مركزى لحركة المسافرين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أيمن فوزي عرب، أن الشركة تسعى وفق رؤية وزارة الطيران المدني لتحويل مطار القاهرة إلى محور مركزي لحركة المسافرين في المنطقة، وتحرص على توفير جميع سبل الراحة والرفاهية بما يعزز تجربة المسافر.

جاء ذلك خلال احتفال شركة ميناء القاهرة الجوي بمرور عام على بدء التشغيل الفعلي لفندق الترانزيت بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، والذي تم افتتاحه في 2 يونيو 2024، كأول فندق من نوعه داخل صالة السفر بعد نقطة التفتيش الأمنية، بهدف توفير تجربة إقامة مرنة ومتكاملة للمسافرين، لا سيما ركاب الترانزيت.

موضوعاتالحكومة تطرح 36 مصنع في مدينة الروبيكي للجلود عبر المنصة الرقمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم جلسات حوارية لجذب الاستثمار في مصر تدشين مشروع“ديلي إيجيبت” للصناعات الزجاجية في“السخنة” بـ70 مليون دولار

وخلال عامه الأول، حقق الفندق أداءً متميزًا وإيرادات فاقت التوقعات، في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد من المسافرين على هذه الخدمة الجديدة. وقد سجّل شهرا أغسطس 2024 ويونيو 2025 أعلى معدلات الأداء والحجوزات خلال العام.

وبدوره، صرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن النجاحات المحققة وإشادات المسافرين وشركات الطيران تؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات ضيافة متطورة داخل المطار، بما يواكب المعايير الدولية ويليق بمكانة مطار القاهرة كمطار إقليمي رائد.

يذكر أن الفندق الواقع في الطابق الثاني من مبنى الركاب رقم (2)، بين صالتي السفر والوصول وبجوار الأسواق الحرة والمطاعم، يضم 11 غرفة فندقية مجهزة بأعلى المعايير، ويتيح الحجز لفترات قصيرة تبدأ من ثلاث ساعات، فضلًا عن تقديم خدمات استقبال وإشراف وتسكين، وخدمات غرف متواصلة على مدار الساعة، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية للفنادق داخل المطارات ويلبي احتياجات الفئات المختلفة من الركاب.

المصدر: