ارتفاع عجز الميزان التجارى الأمريكى بنحو 19% فى مايو - جريدة البورصة

ارتفاع عجز الميزان التجارى الأمريكى بنحو 19% فى مايو - جريدة البورصة
ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة الخميس، بلغت صادرات مايو 279 مليار دولار، بانخفاض قدره 11.6 مليار دولار عن أبريل، وبلغت الواردات 350.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.3 مليار دولار.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وفي حين ارتفع العجز مع المكسيك وأيرلندا بمقدار 3.6 مليار دولار و 2.4 مليار دولار ليصل إلى 17.1 مليار دولار و 11.8 مليار دولار على التوالي، انخفض العجز مع الصين بمقدار 5.7 مليار دولار ليصل إلى 14 مليار دولار في مايو.
عكست الزيادة في عجز ميزان السلع والخدمات في مايو زيادة في عجز ميزان السلع بمقدار 11.2 مليار دولار ليصل إلى 97.5 مليار دولار، وانخفاضًا في فائض الخدمات بمقدار 0.1 مليار دولار ليصل إلى 26 مليار دولار.
ومنذ بداية العام، ارتفع عجز ميزان السلع والخدمات بمقدار 175.0 مليار دولار، أي بنسبة 50.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع ارتفاع الصادرات بمقدار 73.6 مليار دولار (+5.5%) وصعود الواردات بمقدار 248.7 مليار دولار (+14.8%).المصدر:
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