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ارتفاع عجز الميزان التجارى الأمريكى بنحو 19% فى مايو - جريدة البورصة

ارتفاع عجز الميزان التجارى الأمريكى بنحو 19% فى مايو - جريدة البورصة

2025-07-03 02:13:15
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة بنسبة 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو من 60.3 مليار دولار في أبريل.

ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة الخميس، بلغت صادرات مايو 279 مليار دولار، بانخفاض قدره 11.6 مليار دولار عن أبريل، وبلغت الواردات 350.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.3 مليار دولار.

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وفي حين ارتفع العجز مع المكسيك وأيرلندا بمقدار 3.6 مليار دولار و 2.4 مليار دولار ليصل إلى 17.1 مليار دولار و 11.8 مليار دولار على التوالي، انخفض العجز مع الصين بمقدار 5.7 مليار دولار ليصل إلى 14 مليار دولار في مايو.

عكست الزيادة في عجز ميزان السلع والخدمات في مايو زيادة في عجز ميزان السلع بمقدار 11.2 مليار دولار ليصل إلى 97.5 مليار دولار، وانخفاضًا في فائض الخدمات بمقدار 0.1 مليار دولار ليصل إلى 26 مليار دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفع عجز ميزان السلع والخدمات بمقدار 175.0 مليار دولار، أي بنسبة 50.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع ارتفاع الصادرات بمقدار 73.6 مليار دولار (+5.5%) وصعود الواردات بمقدار 248.7 مليار دولار (+14.8%).

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757936

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