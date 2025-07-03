ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسى بدعم من تقرير الوظائف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات جلسة اليوم الخميس المختصرة، بدعم من تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع، مما عزز التفاؤل بمرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التغيرات السريعة في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 129 نقطة إلى 44617 نقطة.

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كما زاد مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 6256 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.6% أو 123 نقطة إلى 20515 نقطة، مقلصًا مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 20528 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا توقعات داو جونز البالغة 110 آلاف، كما تم تعديل بيانات مايو إلى 144 ألف وظيفة.

وتُغلق وول ستريت أبوابها أمام المستثمرين مبكرًا اليوم، على أن تكون الأسواق الأمريكية مغلقة الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال.

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