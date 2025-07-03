ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسى بدعم من تقرير الوظائف - جريدة البورصة

ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسى بدعم من تقرير الوظائف - جريدة البورصة
وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 129 نقطة إلى 44617 نقطة.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
كما زاد مؤشر“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 6256 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.6% أو 123 نقطة إلى 20515 نقطة، مقلصًا مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 20528 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا توقعات داو جونز البالغة 110 آلاف، كما تم تعديل بيانات مايو إلى 144 ألف وظيفة.
وتُغلق وول ستريت أبوابها أمام المستثمرين مبكرًا اليوم، على أن تكون الأسواق الأمريكية مغلقة الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال.المصدر:
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