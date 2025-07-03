وزير البترول يتابع تداعيات حادث البارج البحرى بخليج السويس - جريدة البورصة
وتابع الوزير كافة تطورات التعامل مع تداعيات الحادث، وعلى رأسها تكثيف عمليات البحث الجوي والبحري عن المفقودين الثلاثة من طاقم البارج، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة، كما اطمأن على تقديم كافة الخدمات للحالات التي تتلقي العلاج، وتقديم الدعم لأسر شهداء الحادث، وكذلك أسر المفقودين ومساندتهم.موضوعات متعلقة البترول: شركة“أديس” ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت رئيس الوزراء يتابع مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغويز وزير البترول يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة“إنيرجيوس باور”
وشدد الوزير على أن الأولوية الحالية تتمثل في العثور على المفقودين، من خلال توسيع نطاق البحث الجوي والبحري في المنطقة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، في إطار مواصلة تنفيذ خطط الطوارئ الاستباقية لقطاع البترول للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس صلاح عبد الكريم، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق الفوري في ملابسات الحادث، ومراجعة جميع اشتراطات وخطط الصيانة والتشغيل للبارج، والتأكد من توافر المعايير الفنية والإجراءات الوقائية، والاستماع إلى شهادات الناجين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة في خليج السويس لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع آثار الحادث.
واطلع الوزير على أعمال لجنة تقصي الحقائق، وأصدر تكليفات إلى المسئولين واللجنة بسرعة إعداد تقرير مبدئي عاجل عن ملابسات الحادث وخطوات التعامل معه، والسيناريوهات المحتملة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الموقف حتى استكمال جميع الإجراءات المستهدفة.
ضم الاجتماع كلا من الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس أحمد محيي المدير الإقليمي لشركة“أديس”، ود.أحمد بهاء معاون رئيس الهيئة العامة للبترول، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية، وأعضاء اللجنة التي تضم خبرات متخصصة ومتنوعة من هيئة البترول وشركتي جابكو وخدمات البترول البحرية والشركة المالكة للبارج.المصدر:
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