وزير البترول يتابع تداعيات حادث البارج البحرى بخليج السويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركة“أديس”، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، عبر تقنية“الفيديوكونفرانس” لمتابعة إجراءات وجهود التعامل مع تداعيات حادث انقلاب البارج البحري“أدمارين 12” التابع لشركة“أديس” بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ الاستباقية التي وضعها قطاع البترول مسبقاً لمواجهة الحوادث والحالات الطارئة.

وتابع الوزير كافة تطورات التعامل مع تداعيات الحادث، وعلى رأسها تكثيف عمليات البحث الجوي والبحري عن المفقودين الثلاثة من طاقم البارج، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة، كما اطمأن على تقديم كافة الخدمات للحالات التي تتلقي العلاج، وتقديم الدعم لأسر شهداء الحادث، وكذلك أسر المفقودين ومساندتهم.

موضوعاتالبترول: شركة“أديس” ملتزمة بسرعة صرف التعويضات فى حادث بارج جبل الزيت رئيس الوزراء يتابع مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغويز وزير البترول يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة“إنيرجيوس باور”

وشدد الوزير على أن الأولوية الحالية تتمثل في العثور على المفقودين، من خلال توسيع نطاق البحث الجوي والبحري في المنطقة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، في إطار مواصلة تنفيذ خطط الطوارئ الاستباقية لقطاع البترول للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس صلاح عبد الكريم، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق الفوري في ملابسات الحادث، ومراجعة جميع اشتراطات وخطط الصيانة والتشغيل للبارج، والتأكد من توافر المعايير الفنية والإجراءات الوقائية، والاستماع إلى شهادات الناجين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة في خليج السويس لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع آثار الحادث.

واطلع الوزير على أعمال لجنة تقصي الحقائق، وأصدر تكليفات إلى المسئولين واللجنة بسرعة إعداد تقرير مبدئي عاجل عن ملابسات الحادث وخطوات التعامل معه، والسيناريوهات المحتملة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الموقف حتى استكمال جميع الإجراءات المستهدفة.

ضم الاجتماع كلا من الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس أحمد محيي المدير الإقليمي لشركة“أديس”، ود.أحمد بهاء معاون رئيس الهيئة العامة للبترول، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية، وأعضاء اللجنة التي تضم خبرات متخصصة ومتنوعة من هيئة البترول وشركتي جابكو وخدمات البترول البحرية والشركة المالكة للبارج.

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