ارتفاع قوى لعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد بيانات التوظيف - جريدة البورصة

ارتفاع قوى لعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد بيانات التوظيف - جريدة البورصة
وزاد العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية – بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.872%، بعدما لامس 3.915% في وقت سابق من الجلسة.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 4.336%، بعدما لامس 4.364%، فيما صعد العائد على السندات الثلاثينية بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.849%.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة فقط، ومقارنة بـ 144 ألف وظيفة في مايو.
ويأتي ذلك، بعدما أثارت بيانات التوظيف في القطاع الخاص، قلق المستثمرين، حيث كشفت عن انخفاض الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
وفي ضوء البيانات الجديدة، سيكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلًا نحو إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو نظرًا لعدم وجود تباطؤ حاد في سوق العمل.
ويراقب المستثمرون أيضًا“شروع قانون الإنفاق والضرائب، الذي أقره مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وينظر فيه مجلس النواب الآن، حيث لا يزال بعض المشرعين الجمهوريين يعارضونه بشدة، إذ من المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز المالي على مدى العقد المقبل.المصدر:
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