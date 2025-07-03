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ارتفاع قوى لعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد بيانات التوظيف - جريدة البورصة

ارتفاع قوى لعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد بيانات التوظيف - جريدة البورصة

2025-07-03 02:13:14
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل قوي خلال تعاملات الخميس، بعدما أظهرت البيانات الرسمية إضافة اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع في يونيو.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية – بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.872%، بعدما لامس 3.915% في وقت سابق من الجلسة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 4.336%، بعدما لامس 4.364%، فيما صعد العائد على السندات الثلاثينية بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.849%.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة فقط، ومقارنة بـ 144 ألف وظيفة في مايو.

ويأتي ذلك، بعدما أثارت بيانات التوظيف في القطاع الخاص، قلق المستثمرين، حيث كشفت عن انخفاض الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وفي ضوء البيانات الجديدة، سيكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلًا نحو إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو نظرًا لعدم وجود تباطؤ حاد في سوق العمل.

ويراقب المستثمرون أيضًا“شروع قانون الإنفاق والضرائب، الذي أقره مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وينظر فيه مجلس النواب الآن، حيث لا يزال بعض المشرعين الجمهوريين يعارضونه بشدة، إذ من المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز المالي على مدى العقد المقبل.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757933

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