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علي بابا تعتزم جمع تمويل بأكثر من 1.5 مليار دولار لتعزيز استثماراتها الحوسبية - جريدة البورصة

علي بابا تعتزم جمع تمويل بأكثر من 1.5 مليار دولار لتعزيز استثماراتها الحوسبية - جريدة البورصة

2025-07-03 02:13:14
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى“علي بابا” الصينية إلى جمع نحو 12 مليار دولار هونج كونج (ما يعادل 1.53 مليار دولار أمريكي) من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، بهدف تعزيز استثماراتها في البنية التحتية السحابية والخدمات التجارية العالمية.

وذكرت الشركة في إفصاح الخميس، أن هذه السندات تتيح للمستثمرين فيما بعد تحويلها إلى أسهم في وحدة الصحة“علي بابا هيلث تكنولوجي”، والتي تمتلك فيها الشركة الأم حوالي 64% من الأسهم.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

وأكدت“علي بابا” أنها تتوقع أن تظل وحدة الصحة التكنولوجية التابعة لها منصة رائدة في القطاع، وشركة تابعة ضمن المجموعة، سواء عند إصدار السندات أو بعد أي تحويل مستقبلي للسندات إلى أسهم.

يأتي هذا الطرح في إطار خطط“علي بابا” لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مع تطوير منتجات قائمة على نماذج“كوين”، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الحوسبة السحابية.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757932

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