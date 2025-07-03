علي بابا تعتزم جمع تمويل بأكثر من 1.5 مليار دولار لتعزيز استثماراتها الحوسبية - جريدة البورصة

علي بابا تعتزم جمع تمويل بأكثر من 1.5 مليار دولار لتعزيز استثماراتها الحوسبية - جريدة البورصة
وذكرت الشركة في إفصاح الخميس، أن هذه السندات تتيح للمستثمرين فيما بعد تحويلها إلى أسهم في وحدة الصحة“علي بابا هيلث تكنولوجي”، والتي تمتلك فيها الشركة الأم حوالي 64% من الأسهم.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وأكدت“علي بابا” أنها تتوقع أن تظل وحدة الصحة التكنولوجية التابعة لها منصة رائدة في القطاع، وشركة تابعة ضمن المجموعة، سواء عند إصدار السندات أو بعد أي تحويل مستقبلي للسندات إلى أسهم.
يأتي هذا الطرح في إطار خطط“علي بابا” لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مع تطوير منتجات قائمة على نماذج“كوين”، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الحوسبة السحابية.المصدر:
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