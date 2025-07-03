فى أحدث صفقاته.. هل ينجح ترامب فى تقليص العجز التجارى مع فيتنام؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات فيتنام للولايات المتحدة بنحو ثلاثة أمثال قيمتها عام 2018، بينما لم ترتفع الصادرات الأمريكية إلى فيتنام سوى بنحو 30%، ورغم التوصل إلى اتفاقية جمركية تهدف إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين، تبرز تساؤلات جوهرية: هل ستُفضي الصفقة إلى النتائج المرجوة؟ أم أن التحديات البنيوية ستقوّض مكاسبها المحتملة؟

اتفاقية تجارية

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– ستمنح فيتنام الولايات المتحدة وصولاً كاملاً إلى أسواقها بدون رسوم جمركية، بينما ستفرض أمريكا تعريفة بنسبة 20% على الواردات المباشرة من فيتنام و40% على السلع التي يتم شحنها عبر فيتنام من دول أخرى مثل الصين.

التجارة الثنائية

– في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي العجز التجاري بين البلدين 50 مليار دولار، حيث صدّرت الولايات المتحدة إلى فيتنام ما قيمته 4.5 مليار دولار، بينما استوردت منها ما يعادل 54.5 مليار دولار.

ملابس وأحذية

– تستحوذ فيتنام على نحو خُمس واردات الملابس في الولايات المتحدة، وأكثر من ثلث واردات الأحذية، ويتماشى ذلك مع بيانات شركة“نايكي”، التي أشارت إلى أنها تستورد 50% من أحذيتها و28% من ملابسها من الدولة الآسيوية.

العجز التجاري

– تحتل فيتنام المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزًا تجاريًا منذ بداية العام وحتى أبريل، بعد كل من الصين (88 مليار دولار)، وأيرلندا (65 مليار دولار)، والمكسيك (61 مليار دولار)، وسويسرا (52 مليار دولار).

سلاسل التوريد

– بلغت صادرات البلاد من الحواسب والإلكترونيات في عام 2024 نحو 72.56 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 26.6% مقارنة بعام 2023، وتحتل فيتنام المرتبة الثانية عالميًا في تصدير الجوالات الذكية، بعد الصين.

هيمنة الفحم

– رغم التفاؤل بتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى فيتنام، إلا أن أكثر من نصف توليد الكهرباء في البلاد يعتمد على الفحم الذي يعتبر أرخص خيار لمصادر الطاقة، كما تستورد فيتنام الفحم من الصين وإندونيسيا بأسعار تنافسية، ما يعزز هيمنته على مزيج الطاقة ويقلل من فرص نمو واردات الغاز الأمريكي.

أربع عجلات

– تشكل الدراجات النارية أكثر من 90% من المركبات في فيتنام، مع ملكية منخفضة للسيارات بسبب الشوارع الضيقة وقلة أماكن الانتظار، ورغم نمو سوق السيارات المتوقع، تواجه الشركات الأمريكية منافسة قوية من شركات السيارات الصينية واليابانية والكورية التي تتمتع بحضور قوي في فيتنام.

ضغط الرسوم

– تظل فيتنام مُلزَمة برسوم جمركية بنسبة 20% على صادراتها إلى أكبر أسواقها، مما يضغط على أرباح الشركات ويقلص قدرة الاقتصاد على توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأمريكية المكلفة التي تسعى الولايات المتحدة لتصديرها.

دولة فقيرة

– يبلغ دخل الفرد في فيتنام حوالي 4500 دولار، أي ما يقرب من واحد على عشرين من دخل الفرد في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على نمط الاستهلاك والطلب في السوق الفيتنامية، ويعكس هذا الفارق الكبير في الدخل قدرة فيتنام المحدودة على استيراد بعض السلع الأمريكية ذات التكلفة العالية.

فخ الانحياز

– هل تنجح فيتنام في موازنة علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركائها التجاريين، أم تقع في فخ الانحياز، وتخسر دورها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والمنسوجات والزراعة والتصنيع عالي التقنية؟

المصادر: أرقام – منظمة التجارة العالمية – مكتب الإحصاء الأمريكي – رويترز – بلومبرج – واشنطن بوست – غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية – إنفستوبيديا

المصدر: