الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام - جريدة البورصة

الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام - جريدة البورصة
ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الخميس، أنها تُجري تقييماً للاتفاقية، وأنها تعارض بشدة إبرام أي أطراف اتفاقيات على حساب مصالح بلادها.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق
وشددت الوزارة على أنه إذا اتضح وقوع أي ضرر على الصين جراء هذه الاتفاقية، فسوف تتخذ بكين إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.
خفّضت الاتفاقية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” أمس الرسوم الجمركية على الواردات من فيتنام إلى 20% بدلاً من 46% في الحزمة الأولية التي كشفت عنها واشنطن مطلع أبريل الماضي.
لكن الاتفاق تضمن فرض تعريفة بنسبة 40% على البضائع المُعاد تصديرها، في إجراء يُعتقد أنه يستهدف في المقام الأول عمليات إعادة شحن البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.المصدر:
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