الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انتقدت الصين الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع فيتنام، بدعوى تعارضها مع مصالحها الوطنية، متعهدة باتخاذ إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها المشروعة.

ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الخميس، أنها تُجري تقييماً للاتفاقية، وأنها تعارض بشدة إبرام أي أطراف اتفاقيات على حساب مصالح بلادها.

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وشددت الوزارة على أنه إذا اتضح وقوع أي ضرر على الصين جراء هذه الاتفاقية، فسوف تتخذ بكين إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.

خفّضت الاتفاقية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” أمس الرسوم الجمركية على الواردات من فيتنام إلى 20% بدلاً من 46% في الحزمة الأولية التي كشفت عنها واشنطن مطلع أبريل الماضي.

لكن الاتفاق تضمن فرض تعريفة بنسبة 40% على البضائع المُعاد تصديرها، في إجراء يُعتقد أنه يستهدف في المقام الأول عمليات إعادة شحن البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.

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