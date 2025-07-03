ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة
ويتابع المستثمرون أحدث المستجدات على الساحة التجارية، إذ ألغت الولايات المتحدة قيوداً مفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين، في أحدث مؤشر على انحسار التوتر التجاري بين الجانبين.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام
ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
ووفق بيانات التداول، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 13.385 مليار درهم، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت 20 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 33.384 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.209 مليار درهم، توزعت على 40.258 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.39% إلى مستوى 5748 نقطة، وسط تعاملات بحجم 243.974 مليون سهم بقيمة 1.044 مليار درهم.
وأنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم الخميس بارتفاع ملحوظ، ليواصل مكاسبه في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية بقيادة البنوك والطاقة.
وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً 1.03% بمكاسب بلغت 114.81 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11.244.45 نقطة.
وارتفعت قيم التداول إلى 5.63 مليار ريال من خلال 310.46 مليون سهم، مقابل 5.41 مليار ريال بتداولات بلغت 330.32 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
فيما أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.25 نقطة، ما يعادل نسبة 0.56 % ، ليبلغ مستوى 10759.49 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و603 آلاف و19 سهما، بقيمة 373 مليونا و221 ألفا و919.763 ريال، نتيجة تنفيذ 19340 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
في الوقت الذي قفلت بورصة البحرين على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.17% ليستقر عند مستوى 1.946.89 نقطة، بينما صعد المؤشر الإسلامي 0.13% ليصل إلى 836.09 نقطة.
وجاء هذا الأداء نتيجة تأثر المؤشر العام بانخفاض قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية والعقارات، فيما حافظ المؤشر الإسلامي على مساره الصاعد.
وبلغ إجمالي حجم التداولات 6.732.103 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1.069.422 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها عبر 108 صفقات.المصدر:
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