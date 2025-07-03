ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع أداء معظم بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس وسط تفاؤل من جانب المستثمرين واستقرار حذر للأوضاع في الشرق الأوسط.

ويتابع المستثمرون أحدث المستجدات على الساحة التجارية، إذ ألغت الولايات المتحدة قيوداً مفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين، في أحدث مؤشر على انحسار التوتر التجاري بين الجانبين.

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ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ووفق بيانات التداول، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 13.385 مليار درهم، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت 20 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 33.384 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.209 مليار درهم، توزعت على 40.258 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.39% إلى مستوى 5748 نقطة، وسط تعاملات بحجم 243.974 مليون سهم بقيمة 1.044 مليار درهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم الخميس بارتفاع ملحوظ، ليواصل مكاسبه في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية بقيادة البنوك والطاقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً 1.03% بمكاسب بلغت 114.81 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11.244.45 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 5.63 مليار ريال من خلال 310.46 مليون سهم، مقابل 5.41 مليار ريال بتداولات بلغت 330.32 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

فيما أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.25 نقطة، ما يعادل نسبة 0.56 % ، ليبلغ مستوى 10759.49 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و603 آلاف و19 سهما، بقيمة 373 مليونا و221 ألفا و919.763 ريال، نتيجة تنفيذ 19340 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

في الوقت الذي قفلت بورصة البحرين على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.17% ليستقر عند مستوى 1.946.89 نقطة، بينما صعد المؤشر الإسلامي 0.13% ليصل إلى 836.09 نقطة.

وجاء هذا الأداء نتيجة تأثر المؤشر العام بانخفاض قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية والعقارات، فيما حافظ المؤشر الإسلامي على مساره الصاعد.

وبلغ إجمالي حجم التداولات 6.732.103 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1.069.422 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها عبر 108 صفقات.

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