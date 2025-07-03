موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (60000) طن بضائع و(556) شاحنة و(246) سيارة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت، في بيان للمركز الإعلامي اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(217) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (58000) طن بضائع و(349) شاحنة و(34) سيارة؛ حيث شهد ميناء سفاجا السفينة A Mercury وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، كما غادرت ثلاث سفن أخرى؛ وهي: Belagos Express ،ALcudia وExpress والحرية 2.

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وشهد ميناء نويبع تداول (1300) طن بضائع و(216) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: الحسين، وآيلة، وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2410 راكبا بموانئها.

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