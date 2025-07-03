موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة - جريدة البورصة

موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة - جريدة البورصة
وأضافت، في بيان للمركز الإعلامي اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(217) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (58000) طن بضائع و(349) شاحنة و(34) سيارة؛ حيث شهد ميناء سفاجا السفينة A Mercury وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، كما غادرت ثلاث سفن أخرى؛ وهي: Belagos Express ،ALcudia وExpress والحرية 2.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام
وشهد ميناء نويبع تداول (1300) طن بضائع و(216) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: الحسين، وآيلة، وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2410 راكبا بموانئها.المصدر:
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