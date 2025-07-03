  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة - جريدة البورصة

موانئ البحر الأحمر: تداول 60 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة - جريدة البورصة

2025-07-03 02:13:14
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (60000) طن بضائع و(556) شاحنة و(246) سيارة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت، في بيان للمركز الإعلامي اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(217) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (58000) طن بضائع و(349) شاحنة و(34) سيارة؛ حيث شهد ميناء سفاجا السفينة A Mercury وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، كما غادرت ثلاث سفن أخرى؛ وهي: Belagos Express ،ALcudia وExpress والحرية 2.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرقائق ارتفاع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق الصين تنتقد الاتفاق التجارى بين أمريكا وفيتنام

وشهد ميناء نويبع تداول (1300) طن بضائع و(216) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: الحسين، وآيلة، وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2410 راكبا بموانئها.

المصدر:

MENAFN03072025000202011048ID1109757928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث