راكيتيتش يودع الملاعب ويتحول إلى مدير رياضي

راكيتيتش يودع الملاعب ويتحول إلى مدير رياضي
خبرني - قرر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش اعتزال لعب كرة القدم في عمر 37 عاماً بعد إنهاء مشواره مع فريق هايدوك سبليت في بلاده، ليتحول للعمل الإداري على الفور.
وأكد غونزالو غارسيا مدرب هايدوك سبليت لمحطة "Nova tv": "راكيتيتش أنهى مسيرته" بعد انتهاء عقده في بداية يوليو.
وفرض راكيتيتش نفسه ضمن أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ كرواتيا والدوري الإسباني، وخاض مباراته الأخيرة كمحترف يوم 19 مايو أمام ريجيكا، حين ظل جالساً على مقاعد البدلاء وحيداً ومتأثراً عقب صفارة النهاية.
وقاد راكيتيتش كرواتيا لأفضل إنجاز في تاريخها حين وصلت للمباراة النهائية بكأس العالم 2018.
وتألق بقميصي برشلونة وإشبيلية، حيث خاض 633 مباراة مع الفريقين، وسجل 86 هدفاً بجانب 105 تمريرات حاسمة.
وساهم في تتويج برشلونة بـ13 لقباً، أبرزها الدوري الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 2015، كما قاد إشبيلية لإحراز لقبين بالدوري الأوروبي في 2014 و2023، وقضى فترة قصيرة مع الشباب السعودي.
وسيتولى راكيتيتش منصباً بالإدارة في ناديه الكرواتي بمعاونة المدير الرياضي غوران فوشيفيتش.
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