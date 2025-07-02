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مفاوضات صفقة غزة تتقدم ونتانياهو يتوعد

مفاوضات صفقة غزة تتقدم ونتانياهو يتوعد

2025-07-02 09:03:13
(MENAFN- Al-Bayan) ">تزايدت مؤشرات التوصل إلى صفقة تنهي الحرب في قطاع غزة مع تقدم المفاوضات غير المباشرة التي يقودها الوسطاء، بعد أن أعلنت حركة حماس وإسرائيل عن فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت حماس، أمس، إنها تجري مشاورات بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إنها جادة بشأن التوصل إلى اتفاق، متحدثة عن مؤشرات إيجابية.

ورغم هذه المؤشرات تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقضاء على حماس، في أول تصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وقال ترامب ((خلال هذه المدة سيتم العمل لإنهاء الحرب))، مشيراً إلى موافقة إسرائيل على المقترح، مطالباً حماس بالموافقة عليه لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً بحسب ترامب.

ونقلت صحيفة ((هآرتس)) عن مصدر إسرائيلي، بأن المقترح يتضمن بنداً ينص على أنه سيكون على عاتق الوسطاء مواصلة المفاوضات بين إسرائيل وحماس حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حال لم يتم خلال 60 يوماً.

وبحسب المصدر، وافقت إسرائيل على بند يتناول المساعدات الإنسانية وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من القطاع خلال التهدئة. وبينما تستمر جهود وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل هجماتها على القطاع.

حيث قتلت خلال 24 ساعة 142 فلسطينياً وجرحت 487 آخرين. كما نعت وزارة الصحة، الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي، الذي قُتل برفقة زوجته وخمسة من أبنائه إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزله. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه سينتقل إلى مرحلة جديدة من القتال.

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