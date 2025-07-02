فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو

فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو
خبرني - قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إن 7 أشخاص فقدوا بعد وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية فى المنطقة الريفية بشمال ولاية كاليفورنيا.
وأفادت السلطات الأمريكية بأن انفجار مستودع الألعاب النارية تسبب أيضا فى حريق هائل وحدوث عمليات إجلاء إجبارية.
وبحسب إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، تعمل أطقم الطوارئ والمحققون مع صاحب المستودع وتمسح المنطقة باستخدام المسيرات بحثا عن ناجين.
ولم يعرف على الفور ما إذا كان المفقودون من العاملين بالمستودع، أو من المقيمين في الأماكن القريبة منه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سنع إماراتي" تنقل التراث من الكبار للصغار
حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر
فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو
الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب
عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن يلقي كلمة ترحيبية في حفل استقبال السفراء البريطانيين والعرب في المملكة المتحدة
السلام والوسيط النزيه