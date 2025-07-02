فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو

خبرني - قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إن 7 أشخاص فقدوا بعد وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية فى المنطقة الريفية بشمال ولاية كاليفورنيا.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن انفجار مستودع الألعاب النارية تسبب أيضا فى حريق هائل وحدوث عمليات إجلاء إجبارية.

وبحسب إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، تعمل أطقم الطوارئ والمحققون مع صاحب المستودع وتمسح المنطقة باستخدام المسيرات بحثا عن ناجين.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان المفقودون من العاملين بالمستودع، أو من المقيمين في الأماكن القريبة منه.