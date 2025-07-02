لا داعي لتأخير تناول مميعات الدم بعد السكتة الدماغية

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت دراسة تحليلية جديدة أنه لا داعي لتأخير العلاج بمميعات الدم لدى معظم المرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية حديثة ناجمة عن عدم انتظام ضربات القلب.

وبجمع بيانات من أربع تجارب عشوائية شملت ما يقرب من 5500 مريض يعانون من الرجفان الأذيني وسكتة دماغية حديثة، وجد الباحثون أن العلاج بمضادات التخثر - التي تمنع تكون جلطات الدم - كان آمنا وفعالا بعد أربعة أيام فقط من تناوله عن طريق الفم.

تشمل هذه الأدوية زاريلتو من جونسون اند جونسون وإليكويس من بريستول مايرز سكويب وفايزر.

ويمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكون جلطات دموية في القلب تنتقل من مكانها إلى الدماغ، مسببة سكتة دماغية. وتساعد مميعات الدم في منع تكون الجلطات، لكنها تزيد أيضا من خطر النزيف الدماغي، لذلك كان من الشائع الانتظار لفترة من الوقت بعد السكتة الدماغية قبل البدء بتناولها.

وبناء على معدل السلامة المُلاحظ في التحليل الحالي، قال نيك فريمانتل قائد الدراسة والذي يعمل لدى كلية لندن الجامعية في بيان "فوائد البدء المبكر في العلاج بمميعات الدم واضحة. يضمن هذا النهج عدم تأخير أو تفويت العلاجات الأساسية، خاصة للمرضى الذين يغادرون المستشفى مبكرا".

قسم الباحثون المرضى إلى مجموعتين، حيث تلقى 2691 مريضا مميعات الدم خلال أربعة أيام من السكتة فيما بدأ 2750 تناولها في اليوم الخامس أو بعده.

أفاد باحثون في دورية (ذا لانسيت) أن نسبة حدوث السكتات الدماغية المتكررة الناتجة عن جلطات الدم أو السكتات الدماغية الناتجة عن نزيف في الدماغ بلغت 2.1 بالمئة مع إعطاء مميعات الدم مُبكرًا، وثلاثة بالمئة مع تأخير العلاج.

ولم تُسجل زيادة في نزيف الدماغ في مجموعة العلاج المبكر. ومع ذلك، لم يعان سوى عدد قليل من المرضى في التجربة من سكتات دماغية ألحقت أضرارا بالغة بالدماغ، مما كان سيزيد من مخاطر النزيف المرتبطة ببدء تناول مميعات الدم مباشرة.

خلصت افتتاحية نشرت مع الدراسة إلى أن النتائج عموما تدعم البدء المبكر بتناول مضادات التخثر الفموية لدى مرضى السكتات الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني، وخاصة الذين يعانون من تلف دماغي طفيف.



