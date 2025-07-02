قطع أثرية نادرة في مدفن عمره 3000 عام بإيطاليا

MENAFN - Al-Bayan) عثر فريق دولي من علماء الآثار في إيطاليا على مدفن إتروسكي سليم، يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد داخل مقبرة ((مونتروتسي)) شمال روما.

والأوتروسكيون هم شعب قديم سكن منطقة إترورية الإيطالية.

ويعد هذا الاكتشاف نادراً لكونه المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعثر فيها على قبر إتروسكي كامل غير منهوب.

وبداخل الغرفة الصخرية المغلقة وجدت مجموعة استثنائية من القطع الأثرية المحفوظة تماماً، ومن بينها خوذتان برونزيتان متقنتان، أواني طهي، مصابيح زيتية، وأواني طعام فاخرة مزينة برسومات هندسية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد، بالإضافة إلى أوانٍ تستخدم في طقوس الولائم الجنائزية.

ويقع المدفن ضمن مقبرة ((مونتروتسي)) المصنفة ضمن مواقع اليونسكو، والتي تضم آلاف المقابر الإتروسكية المنحوتة في الصخر.

وأكدت وزارة الثقافة الإيطالية أن حالة القطع ((استثنائية)) نظراً لغياب أي أضرار بشرية أو بيئية طوال ثلاثة آلاف سنة، مما يفتح نافذة نادرة لفهم الحياة اليومية والطقوس الدينية لحضارة الإتروسكيين، بصفتها إحدى أعظم حضارات البحر المتوسط قبل صعود روما.

وأظهرت المواد المكتشفة تطوراً تقنياً متقدماً في صناعة البرونز والفخار، كما تشير إلى مكانة رفيعة للمدفون.

ويخطط العلماء لإجراء تحليل للمواد، بما في ذلك دراسة محتملة للحمض النووي والتركيب النظائري، لمعرفة المزيد عن أصول الشخص المدفون ونظامه الغذائي وحالته الصحية.