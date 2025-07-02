قطع أثرية نادرة في مدفن عمره 3000 عام بإيطاليا

قطع أثرية نادرة في مدفن عمره 3000 عام بإيطاليا
والأوتروسكيون هم شعب قديم سكن منطقة إترورية الإيطالية.
ويعد هذا الاكتشاف نادراً لكونه المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعثر فيها على قبر إتروسكي كامل غير منهوب.
وبداخل الغرفة الصخرية المغلقة وجدت مجموعة استثنائية من القطع الأثرية المحفوظة تماماً، ومن بينها خوذتان برونزيتان متقنتان، أواني طهي، مصابيح زيتية، وأواني طعام فاخرة مزينة برسومات هندسية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد، بالإضافة إلى أوانٍ تستخدم في طقوس الولائم الجنائزية.
ويقع المدفن ضمن مقبرة ((مونتروتسي)) المصنفة ضمن مواقع اليونسكو، والتي تضم آلاف المقابر الإتروسكية المنحوتة في الصخر.
وأكدت وزارة الثقافة الإيطالية أن حالة القطع ((استثنائية)) نظراً لغياب أي أضرار بشرية أو بيئية طوال ثلاثة آلاف سنة، مما يفتح نافذة نادرة لفهم الحياة اليومية والطقوس الدينية لحضارة الإتروسكيين، بصفتها إحدى أعظم حضارات البحر المتوسط قبل صعود روما.
وأظهرت المواد المكتشفة تطوراً تقنياً متقدماً في صناعة البرونز والفخار، كما تشير إلى مكانة رفيعة للمدفون.
ويخطط العلماء لإجراء تحليل للمواد، بما في ذلك دراسة محتملة للحمض النووي والتركيب النظائري، لمعرفة المزيد عن أصول الشخص المدفون ونظامه الغذائي وحالته الصحية.
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