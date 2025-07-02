ترنيمة من 250 سطراً تعود إلى الحضارة البابلية

MENAFN - Al-Bayan) تمكن علماء من العثور على ترنيمة تاريخية تعود إلى الحضارة البابلية القديمة بعد اختفائها لأكثر من 2100 عام.



وهذه القصيدة الدينية، تقدم وصفاً شعرياً أخاذاً لمظاهر الحياة في تلك المدينة الأسطورية، حيث تتحدث عن أنهارها الجارية، وبواباتها المزينة بالجواهر، وكهنتها.

وتعد هذه الترنيمة واحدة من أقدم الأعمال الأدبية الطويلة في تاريخ بابل.

وعثر على أجزاء من هذه الترنيمة محفورة على ألواح طينية في أنقاض مدينة سيبار الأثرية، حسب ((روسيا اليوم)).

ويبلغ طول النص الأصلي للترنيمة نحو 250 سطراً.

وتمكن العلماء حتى الآن من فك رموز وترجمة نحو ثلث هذا النص المكتوب بالخط المسماري.

وتبدأ الترنيمة بتمجيد ((الإله مردوخ))، ثم تنتقل إلى تمجيد مدينة بابل نفسها.

كما تقدم الترنيمة وصفاً حياً لنهر الفرات والسهول الخصبة المحيطة به.