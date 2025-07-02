الإمارات نموذج رائد يجسّد الأمل والإمكانية والابتكار

MENAFN - Al-Bayan) سلسلة المحاضرات في دبي ليست إعادة سرد الماضي بل استخلاص العِبر التي تنير طريق المستقبل

نظم متحف المستقبل محاضرة حول محمد الفاتح الثاني، ألقاها المؤرخ العالمي الدكتور روي كاساغراندا في سياق سلسلة محاضرات ((دروس من الماضي في متحف المستقبل)).

وتناولت المحاضرة بدايات التحول في المنطقة الإسلامية والرومانية بعد الغزو المغولي، الذي بدأ عام 1220م عندما قام الشاه الخوارزمي بقتل مبعوثي جنكيز خان.

رداً على ذلك، دمرت الجيوش المغولية الإمبراطورية الخوارزمية، ما مهّد الطريق لتوسعهم نحو الشرق الأوسط، حيث بلغوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية عام 1258م. وما قاد لاحقاً إلى هزيمة المغول للمرة الأولى في معركة ((عين جالوت)) على يد المماليك بقيادة ((سيف الدين قطز)).

وفي حديث مع ((البيان))، تحدث المؤرخ روي كاساغراندا عن أهمية إجراء محاضرة عن محمد الفاتح في متحف المستقبل في وقت كهذا، فقال: تأتي أهمية محاضرة محمد الفاتح، السلطان العثماني الشاب الذي غيّر ملامح التاريخ بفتح القسطنطينية، من كونها جزءاً من سلسلة محاضرات تحتضنها دبي، وفي صرح كمتحف المستقبل.

الفكرة المحورية للسلسلة ليست إعادة سرد الماضي فقط، بل استخلاص العِبر التي يمكن أن تنير طريق المستقبل، مشدداً على أن ((التاريخ هو الأساس الذي نقف عليه لفهم واقعنا، وهو بمثابة تحذير: لا تكرر الأخطاء ذاتها)).

القيادة هي الأساس

وأضاف: ما تفعله الإمارات هو أنها ترسم لنفسها موقعاً كدولة شابة، كما تعلمون، بتعداد سكاني محدود، ولكنها تحتضن مجتمعاً دولياً، وتسعى لأن تكون من أبرز قادة التطور التكنولوجي، عالمياً.

وهنا، القيادة هي الأساس، وكل شيء يتمحور حول القيادة. وفي مجال العلوم السياسية، لطالما كان هناك سؤال مطروح: ما هو الأهم، المؤسسات أم القادة؟ وأعتقد أنه مع مرور الزمن، أصبح الجواب أوضح؛ فالقرارات التي يتخذها القادة هي التي تُشكّل ملامح الدول والمجتمعات.

وتابع: من الأمور المدهشة في الإمارات أنها تمتلك قائداً ملهماً، بل 7 قادة ملهمين، كما إنها تمتلك إرثاً من القرارات الحكيمة الممتدة عبر أجيال متعاقبة، وهي التي قادت إلى هذه اللحظة.

فالإمارات هي ثمرة مشروع متعدد الأجيال يتطلع إلى المستقبل. إنها دولة تهتم بكل شيء.

نموذج حضاري

وقال في معرض إجابته عن سؤال حول كيف يرى دبي كمدينة ثقافية وحضارية، قال: تمثل لي دبي مجموعة من الأشياء المختلفة.

من الصعب اختزالها في أمر واحد أو اثنين، لكنني سأحاول. من بين الأمور التي أحبها في دبي هو تنوعها الثقافي. هناك أناس من أماكن عديدة وتجارب حياتية متنوعة، وهذا شيء أراه رائعاً.

كما إنني أشعر وكأنني أعيش في مدينة دولية محاطة بأصوات ولهجات وسير ذاتية متعددة. ومن الأسباب الأخرى التي تدفعني إلى حب دبي، وأرى أن متحف المستقبل يجسدها، هي أنها أصبحت مركزاً للابتكار.

دبي من نواحٍ كثيرة، تقف في مقدمة ما أعتبره نهضة جديدة. ومجرد أن أكون جزءاً بسيطاً من هذه الحركة هو أمر مثير جداً. هذه منطقة تمثل التغيير، والإمارات كلها تجسّد الأمل والإمكانية والابتكار.

أعتقد أن العالم كله ينظر الآن إلى الإمارات ويقول: ربما هذا هو النموذج. وهذا يمنحني الأمل.

دور فريد

وفيما يتعلق بدور دبي في التعريف بالحضارة العربية الإسلامية من خلال ندوات كهذه، رأى كاساغراندا من خلال جلساته في متحف المستقبل، أن الإمارات ودبي على وجه الخصوص، تؤديان دوراً فريداً في إعادة تقديم الحضارة العربية الإسلامية للعالم.

لا كماضٍ ساكن، بل كقوة معرفية وثقافية حيّة قادرة على الإسهام في تشكيل المستقبل.

وقد شبّه كاساغراندا مكانة الإمارات المعاصرة بجمهورية البندقية الهادئة -المركز التجاري والثقافي الأهم في أوروبا في العصور الوسطى- قائلاً إن الإمارات تشبهها من حيث الحجم الجغرافي، لكنها ضخمة من حيث التأثير، إذ تلعب دوراً استراتيجياً، وتبني مشروعاً حضارياً يرتكز على الابتكار والتاريخ معاً.

هذه هي المعادلة: أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار، وفي الوقت ذاته جسراً ثقافياً يربط العالم العربي والإسلامي بسياق حضاري معاصر.

نصيحة ذهبية

ووجه الدكتور كاساغراندا نصيحة، يعتبرها ذهبية، لجيل المستقبل استناداً إلى خبرته، وأوجزها بقوله: يجب على الشباب النظر إلى التاريخ كأداة عملية لصناعة الغد.

لا يجب أن يكون التاريخ في الماضي فقط، بل يجب أن يكون حاضراً في تفكيرنا ومشاريعنا وتطلعاتنا.

وأكد أن الماضي لا يجب أن يُترك خلفنا.. بل يجب أن ندرسه من أجل المستقبل، لافتاً إلى أن كل قصة إنسانية، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية هي قصة مشاعر، وقصة قرار، وقصة مصير.

وذكر الدكتور كاساغراندا أنه نشأ على يد والد روى له التاريخ قصصاً، ما جعله يُدرّس التاريخ كـ((حكاية))، وليس كمادة جامدة.

وهذه بحد ذاتها رسالة للشباب: لكي تصنع مستقبلاً حقيقياً، لا تكتفِ بالمعرفة، بل اجعلها قصة.. قصة تؤمن بها وترويها وتبني بها العالم من جديد.