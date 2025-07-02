ملاعب الفرجان.. مصانع النجوم

MENAFN - Al-Bayan) تقف ملاعب ((الفرجان)) وراء صناعة لاعبي كرة القدم الموهوبين، حيث المكان الذي انطلق منه كبار اللاعبين إلى عالم الشهرة والنجومية، ومنه صنعت أندية ومنتخبات أمجادها وكتبت تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إلا أن دورها بدأ يتراجع في السنوات الأخيرة بسبب انقراضها في العديد من المناطق والأحياء، سواء في الإمارات أو في الدول الخليجية والعربية والعالمية.

بصمة

وسواء في ((دورينا)) وفي الدوريات الأخرى في العالم تبدو بصمة ملعب ((الفريج)) أو ((الحارة)) واضحة في حياة العديد من النجوم الحاليين أو السابقين، وهو الأمر الذي أدركه مجلس دبي الرياضي للدور المهم لملاعب الفرجان في اكتشاف المواهب ودورها المجتمعي، ما جعله يحرص على تنظيم بطولة الفـرجان في الإمارة، للمساهمة في التنشئة المتوازنة للطفل وإتاحة الفرصة له للبروز والكشف عن موهبته.

وبالفعل أطلق مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، بالتعاون مع بلدية دبي، شهر مارس الماضي، مبادرة ((نادي الفرجان لكرة القدم))، بهدف توفير بيئة رياضية متكاملة للأطفال والشباب في الأحياء السكنية في دبي، لتعزيز مهاراتهم الرياضية والبدنية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بأسلوب مبتكر ومستدام، واستهدفت المبادرة الفئات العمرية من خمسة أعوام إلى 14 عاماً، وهو ما منح المشاركين فرصة للانخراط في برنامج تدريبي مستمر ركز على التطور البدني والذهني، كما تم تقسيم المشاركين إلى 3 مراحل سنية، لضمان التركيز على احتياجات كل فئة عمرية بشكل متخصص.

فعاليات

كما حرص ((صندوق الفرجان)) على تنظيم فعاليات متنوعة تساعد في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، انطلاقاً من دوره في دعم المبادرات التي تسهم في خلق بيئة نموذجية في الأحياء السكنية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

ولعل استضافة حدائق دبي العامة لتدريبات مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، جاءت في إطار حرص بلدية دبي على توفير مرافق جاذبة ومتكاملة لدعم الأنشطة المجتمعية والرياضية التي تتيح لأبناء الأحياء السكنية في الإمارة، ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومريحة.

تعاون

على جانب آخر، حرصت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة القصيص ومجلس الروح الإيجابية، على تنظيم منافسات بطولة الفرجان لكرة القدم المجتمعية في منطقة عود المطينة 2، والتي نظمتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، مؤكدة أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الجانبين، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية، ويسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي ضمن دورها الشمولي، وإشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة على رفع الثقافة الأمنية بين الجميع.