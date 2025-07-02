بورتو ينفصل عن أنسيلمي بعد الخروج المبكر

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي بورتو البرتغالي إقالة مدربه مارتن أنسيلمي بعد خروجه من دور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

واحتل بورتو، الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني (39 عاماً) في يناير الماضي بعقد يمتد لعامين ونصف العام، المركز الثالث خلف بالميراس وإنتر ميامي برصيد نقطتين فقط في المجموعة الأولى.

وقال بورتو في بيان في وقت متأخر الثلاثاء ((دخل النادي في مفاوضات مع المدرب مارتن أنسيلمي لإنهاء العقد الذي كان سارياً منذ يناير 2025)). واحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بفارق تسع نقاط خلف سبورتنج لشبونة البطل.