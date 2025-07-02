فلاهوفيتش يعزز شائعات انتقاله إلى "الملكي"

MENAFN - Al-Bayan) عزز الصربي دوشان فلاهوفيتش ما يُشاع عن إمكانية انتهاء مشواره مع يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما وضع إشارة إعجاب على منشور للإنجليزي جود بيلينغهام يحتفل فيه الأخير بتأهل فريقه ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم على حساب ((السيدة العجوز)).

وفاز ((الملكي)) على يوفنتوس 1 ـ 0 في ميامي وبلغ الدور ربع النهائي من المونديال المقام في الولايات المتحدة بحلته الجديدة الموسعة.

وكتب بيلينغهام على إنستغرام ((الخطوة التالية، ربع النهائي، قام الشبان بعمل رائع!)).

ورغم أن التأهل جاء على حساب فريقه في مباراة بقي خلالها على مقاعد البدلاء، وضع فلاهوفيتش إشارة إعجاب على منشور الانجليزي في خطوة ركزت عليها وسائل الإعلام الإيطالية، واعتبرتها مؤشراً على امتعاض الصربي من وضعه في يوفنتوس، في ظل الحديث عن توجه الأخير للتخلي عنه من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمهن من نابولي وضم الكندي جوناثان ديفيد الذي بات قريباً من التوقيع مع ((السيدة العجوز)) في صفقة انتقال حر بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن رغبة فلاهوفيتش بالاستمرار مع يوفنتوس رغم سعي الأخير للتخلص منه، لأنه سيتقاضى 12 مليون يورو عن عامه الأخير من العقد الذي يربطه بعملاق تورينو، علماً أنه رفض مؤخراً عرضاً للانضمام إلى فنربهتشه التركي.

ويدافع فلاهوفيتش عن ألوان يوفنتوس منذ يناير 2022 بعدما انضم إليه من فيورنتينا في صفقة تصل قيمتها الإجمالية حتى 80 مليون يورو.

وخاض ابن الـ25 عاماً 145 مباراة بألوان ((بيانكونيري)) في كافة المسابقات، مسجلاً 58 هدفاً، بينها 43 في الدوري الإيطالي، لكن تزامن وجوده في تورينو مع تخبط يوفنتوس محلياً وقارياً فاكتفى حتى الآن بإحراز لقب مسابقة الكأس عام 2024.

ولا يبدو أن الصربي يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد الكرواتي إيغور تودور الذي حل في مارس بدلاً من تياغو موتا.