"عطلتنا غير" ينطلق بحماس في "نادي الثقة"

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت فعاليات برنامج ((عطلتنا غير)) في نادي الثقة، ضمن مبادرة ((صيف الشارقة الرياضي))، وسط أجواء مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية، وبمشاركة واسعة، في أول أيام البرنامج الصيفي المخصص لهم.

وتميز اليوم الأول بتنوع الأنشطة بين الفعاليات الرياضية، التي حفزت روح التحدي والمنافسة، والبرامج الثقافية المجتمعية، التي أسهمت في تعزيز القيم وتنمية المهارات، ضمن بيئة آمنة وملهمة تجمع بين الترفيه والفائدة.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي: ((نحرص في نادي الثقة على توفير بيئة محفزة ومناسبة لذوي الإعاقة خلال فترة الإجازة الصيفية، تمكنهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم في أجواء تفاعلية وترفيهية، ويجسد برنامج ((عطلتنا غير)) التزامنا بتعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بكل جوانب الحياة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا)).

كما توجه بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على اعتماده السنوي لبرنامج ((عطلتنا غير)) ودعمه المستمر.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله القايد، عضو مجلس إدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي: ((يمثل برنامج ((عطلتنا غير)) منصة مثالية لاكتشاف ورعاية مواهب أصحاب الهمم في مختلف المجالات.