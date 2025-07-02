"عطلتنا غير" ينطلق بحماس في "نادي الثقة"
وتميز اليوم الأول بتنوع الأنشطة بين الفعاليات الرياضية، التي حفزت روح التحدي والمنافسة، والبرامج الثقافية المجتمعية، التي أسهمت في تعزيز القيم وتنمية المهارات، ضمن بيئة آمنة وملهمة تجمع بين الترفيه والفائدة.
وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي: ((نحرص في نادي الثقة على توفير بيئة محفزة ومناسبة لذوي الإعاقة خلال فترة الإجازة الصيفية، تمكنهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم في أجواء تفاعلية وترفيهية، ويجسد برنامج ((عطلتنا غير)) التزامنا بتعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بكل جوانب الحياة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا)).
كما توجه بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على اعتماده السنوي لبرنامج ((عطلتنا غير)) ودعمه المستمر.
ومن جانبه، قال محمد عبدالله القايد، عضو مجلس إدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي: ((يمثل برنامج ((عطلتنا غير)) منصة مثالية لاكتشاف ورعاية مواهب أصحاب الهمم في مختلف المجالات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سنع إماراتي" تنقل التراث من الكبار للصغار
حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر
فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو
الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب
عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن يلقي كلمة ترحيبية في حفل استقبال السفراء البريطانيين والعرب في المملكة المتحدة
السلام والوسيط النزيه