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68 طالباً يشاركون في برنامج "نوخذة أبوظبي"

68 طالباً يشاركون في برنامج "نوخذة أبوظبي"

2025-07-02 07:19:14
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية انطلاق فعاليات برنامج ((نوخذة أبوظبي))، الذي تنظمه أكاديمية النادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 68 طالباً.

ويتواصل البرنامج على مدار شهرين، بهدف غرس قيم الهوية الوطنية، وتمكين المشاركين من المهارات الأساسية المرتبطة بالبحر، على محامل 22 قدماً، وأساسيات السباحة، وقيادة المراكب الحديثة، والتعامل مع قوارب الأوبتيمست، والتعرف على مكونات البحر والطقس، وأدوات الملاحة التقليدية وقراءة سرعة الرياح.

وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البرنامج يقام بإشراف نخبة من المدربين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لترجمة رؤية قيادة النادي في دعم التراث الوطني، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة خلال يومين ما يعكس مدى اهتمام النشء بالموروث البحري.

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