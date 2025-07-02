"يد الشارقة" يدعم صفوفه بالتونسي معاذ العياري

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب التونسي معاذ العياري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026، في إطار مساعي النادي لتعزيز تشكيلته بعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية.

ويعد العياري إضافة قوية للفريق، حيث ينضم إلى كوكبة اللاعبين المواطنين إلى جانب المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فائز بفئة مواليد الدولة.

ويتمتع العياري بمسيرة مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، ويمتاز بمهارات فنية عالية وخبرة واسعة من خلال مشاركاته السابقة مع الأندية والمنتخب التونسي.

وقد شارك العياري مع فريقه الإفريقي في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد 2025 وحل فريق بمركز الوصيف عقب خسارته في المباراة النهائية أمام فريق ميلسونجين الألماني 25 - 31 وحصل العياري على لقب أفضل لاعب في المباراة. وكان نادي الشارقة قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي ((ماركوس ريكاردو)) – تاتا - ليقود الفريق في الموسم الجديد.