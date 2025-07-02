"الإمارات للدراجات" يعلن تشكيلته لـ "طواف فرنسا"

MENAFN - Al-Bayan) أعلن فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس، تشكيلته الرسمية التي ستخوض طواف فرنسا 2025، والتي تضم كلاً من جواو ألميدا ((البرتغال))، وجوناتان نارفيز ((الإكوادور))، وتادي بوجاتشار ((سلوفينيا))، ونيلس بوليت ((ألمانيا))، وبافل سيفاكوف ((فرنسا))، ومارك سولير ((إسبانيا))، وتيم ويلينز ((بلجيكا))، وآدم ييتس ((بريطانيا))، وذلك تحت إشراف المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فيرنانديز، إلى جانب المدربين أندريه هاوبتمان من سلوفينيا، ماركو ماركاتو من إيطاليا، وسيموني بيدرازيني من سويسرا.

ويتوجه الفريق إلى السباق غداً بهدف حصد اللقب الرابع خلال السنوات الست الأخيرة، بقيادة النجم السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي يخوض طواف فرنسا للمرة السادسة على التوالي، بعد موسم استثنائي حقق خلاله 17 فوزاً، من بينها لقب سباق كريتيريوم دو دوفينيه وطواف فلاندرز وسترادي بيانكي.

وتعزز تشكيلة الفريق بخمسة دراجين رافقوا بوجاتشار في فوزه الأخير بدوفينيه، في حين يضيف كل من مارك سولير ونيلس بوليت خبرتهما الطويلة للفريق.

كما يطمح كل من تيم ويلينز وجوناتان نارفيز في تكرار التأثير الإيجابي الذي قدماه في المراحل السابقة، بينما أثبت بافل سيفاكوف جدارته بمكانه في التشكيلة بدوره الحاسم في المرحلة السابعة من دوفينيه.

ويخوض البرتغالي جواو ألميدا الطواف وهو في قمة عطائه، بعد أن أصبح أول دراج منذ عام 2012 يحقق ثلاثة انتصارات في سباقات المرحلة الواحدة ضمن الموسم ذاته، ما يجعله أحد أبرز أوراق الفريق في دعم بوجاتشار للفوز بلقبه الثاني على التوالي.

ويعود البريطاني آدم ييتس إلى السباق الذي شهد صعوده لمنصة التتويج العام الماضي، عندما فاز بالمرحلة الافتتاحية وحمل القميص الأصفر في بدايات الطواف، قبل أن يساهم في فوز زميله السلوفيني باللقب الثالث.